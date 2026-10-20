Diario Full Stream llega a las pantallas con historias estremecedoras y debates que incomodan.

Hoy, lunes 19 de octubre 2026, a las 14 horas, llega a las pantallas de Sirivinsky, el programa Diario Full Stream, con la conducción de Hipólito "Pico" Sanzone, un periodista platense de raza con una propuesta que combina testimonios, análisis político, cultura y discusiones sobre los grandes conflictos contemporáneos. Bajo la consigna “La mente es un paracaídas. Solo sirve abierta”, el programa abordará el secuestro de un argentino por Hamas, las contradicciones sociales del comportamiento electoral y el debate sobre el derecho a la vivienda. Tres historias diferentes, atravesadas por una misma pregunta: cómo comprender una realidad que desafía nuestras certezas.

Eitan Horn: el horror del secuestro y una historia que conmueve

Uno de los ejes centrales será la historia de Eitan Horn, uno de los argentinos secuestrados por Hamas durante los ataques del 7 de octubre de 2023 en Israel. Su experiencia permite abordar el sufrimiento de los rehenes, el impacto sobre sus familias y las consecuencias humanas de un conflicto que sigue marcando la agenda internacional. Detrás de las cifras y los enfrentamientos políticos aparecen personas concretas, historias familiares y heridas que no desaparecen cuando termina una noticia. Diario Full Stream propone detenerse en esa dimensión humana de la tragedia.

El síndrome de Doña Florinda: cuando la política se mete en la identidad social

El segundo segmento estará dedicado a El síndrome de Doña Florinda, el libro de Rafa Ton que analiza las contradicciones de sectores sociales que adoptan discursos y posiciones políticas aparentemente alejados de sus propios intereses económicos. La conversación buscará explorar cómo se construyen las aspiraciones de pertenencia, los prejuicios de clase y determinadas identificaciones políticas. El interrogante es incómodo: por qué algunas personas terminan defendiendo modelos sociales que, según la interpretación del autor, pueden perjudicar sus propias condiciones de vida. La charla permitirá conocer los argumentos del libro y discutirlos más allá de las consignas.

La vivienda: ¿mercancía o derecho humano?

La tercera propuesta pondrá el foco en una discusión que atraviesa a numerosas ciudades europeas: el acceso a la vivienda y los límites de la propiedad privada. A partir del caso de Maricarmen, el programa abordará las tensiones entre el valor inmobiliario, la rentabilidad económica y la necesidad de garantizar un lugar donde vivir. La pregunta excede el precio de una casa: plantea qué obligaciones deben asumir los Estados cuando amplios sectores de la población encuentran dificultades para acceder a una vivienda digna.

Para profundizar ese debate, Diario Full Stream contará con la participación de Juan Carlos Monedero, politólogo español y uno de los fundadores de Podemos. Su intervención permitirá conocer una perspectiva crítica sobre el mercado inmobiliario y las propuestas de regulación del acceso a la vivienda. El desafío será discutir hasta dónde puede intervenir el poder público para proteger derechos sociales sin desconocer las garantías jurídicas que también forman parte del debate.

Una propuesta para escuchar, discutir y pensar

La nueva edición de Diario Full Stream reunirá temas que suelen tratarse por separado: el terrorismo y sus víctimas, las identidades políticas y las desigualdades vinculadas con la vivienda. La selección de contenidos apuesta a combinar historias personales con debates sobre las estructuras sociales y las decisiones de poder. El programa propone que el público no se quede solamente con los titulares, sino que escuche argumentos, conozca experiencias y forme sus propias conclusiones.

La cita será hoy lunes a las 14, con una edición que anuncia testimonios, entrevistas y más contenidos durante la transmisión. Desde la historia de Eitan Horn hasta las reflexiones de Rafa Ton y Juan Carlos Monedero, la propuesta recorrerá conflictos humanos, políticos y económicos de enorme actualidad. La consigna resume el espíritu de la jornada: una mente abierta no exige estar de acuerdo con todo, sino estar dispuesto a escuchar, preguntar y pensar.