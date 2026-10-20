Día de la Madre 2026: CAME confirmó otra caída en ventas minoristas pyme

La calle comercial no miente aunque el relato oficial intente maquillar los mostradores. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa confirmó que las ventas cayeron 1,4% en Argentina durante el Día de la Madre 2026. Los comerciantes apelaron al auxilio financiero, pero el consumo popular ratificó su quinto año consecutivo de contracción ante bolsillos familiares completamente desfondados. Ni las cuotas bancarias evitaron que los locales a la calle sufrieran la recesión.

El comerciante de barrio abrió la persiana temprano con promociones en el 88,9% de los locales. Puso carteles hechos a mano ofreciendo rebajas para rascar liquidez inmediata y pagar proveedores. En las peatonales del conurbano y las capitales provinciales, la rentabilidad pyme se evaporó para salvar el costo operativo mientras la gente miraba vidrieras con billeteras blindadas. El ticket promedio de $ 63.197 expuso un regalo gasolero que apenas cubrió baratijas.

El rubro tecnológico sufrió el castigo más duro de las familias que esquivan endeudarse. Electrodomésticos y telefonía retrocedieron 3,6% y 3,2% respectivamente porque nadie renueva un celular con estas tasas. Los mostradores tradicionales vieron cómo el público optó por accesorios chicos antes que renovar terminales para no reventar los límites de las tarjetas. Solo las librerías respiraron con un alza del 3,4% gracias a opciones de bajo costo.

En los despachos mercantiles la procesión va por dentro y la bronca apunta alto. Las cámaras del sector mastican rabia contra el imperio logístico de Mercado Libre comandado por Marcos Galperin. La competencia desleal de importaciones directas desató la queja: “¿La entrega puerta a puerta destruye definitivamente al negocio de cercanía?”. El debate escaló a los pasillos oficiales de Buenos Aires sin respuestas concretas para las pymes.

El balance puertas adentro dejó caras largas en más de la mitad de los negocios. Apenas un 16,2% logró superar sus previsiones, mientras un 32,5% directamente admitió números en rojo vivo. Los comerciantes del interior describieron la desazón: “(La jornada fue mucho peor de lo proyectado)”. Ni los planes en cuotas lograron perforar la cautela de un salario devorado por tarifas y alimentos.

La serie histórica del informe mercantil desmorona cualquier triunfalismo de coyuntura en el territorio nacional. El desplome acumula números rojos ininterrumpidos desde 2022, ratificando un enfriamiento que la dirigencia no logra frenar. Entre alquileres impagables y servicios desbocados, la recesión comercial consolida una crisis estructural del comercio tradicional que amenaza con bajar persianas definitivas en todo el país. La fiesta de las madres terminó con cuentas vacías.