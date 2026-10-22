Más de USD 445 millones en armas: Milei blindó una nueva compra en equipamiento para las Fuerzas Armadas.

El Gobierno nacional profundizó la opacidad en las partidas presupuestarias del área de Defensa mediante el uso recurrente de los mecanismos de excepción. A través del Decreto 1205/2026 publicado este lunes 19 de octubre en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Carlos Presti, dispusieron clasificar bajo secreto militar los detalles operativos y financieros de una nueva y trascendental adquisición de equipamiento destinada a las Fuerzas Armadas.

La medida impide conocer la identidad de la empresa proveedora, los montos comprometidos, la cantidad de unidades y la fuerza (Ejército, Armada o Fuerza Aérea) que recibirá el material. El Gobierno volvió a apelar al secreto militar para comprar armamento.

La instrumentación de la norma —a cargo de la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Defensa— se enmarca en las atribuciones que otorga la legislación de Defensa Nacional para clasificar como reservadas aquellas contrataciones vinculadas a la seguridad y la preparación del Estado.

Sin embargo, el secreto se decreta en un contexto geopolítico de elevada fricción diplomática con el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas, tras la decisión de la Argentina de sancionar a firmas petroleras británicas en el proyecto Sea Lion y ordenar la construcción de una base naval estratégica en Tierra del Fuego. La compra se firmó en plena tensión diplomática con Londres.

Más de USD 445 millones en armas y la sombra del endeudamiento para submarinos

La firma de este nuevo decreto bajo reserva se suma a un ciclo acelerado de gasto en defensa que, según registros oficiales y acuerdos bilaterales, acumula desembolsos por USD 445 millones desde diciembre de 2023.

El grueso de las erogaciones incluyó la compra a Dinamarca de 24 aviones cazas F-16 Fighting Falcon por USD 301,2 millones —de los cuales ya arribaron dos tandas de seis aeronaves a la Provincia de Buenos Aires y bases del interior—, la adquisición de vehículos blindados Stryker 8x8 a Estados Unidos, helicópteros UH-60L Black Hawk (hasta 20 unidades por USD 140 millones) y aviones de exploración marítima P-3 Orion comprados a Noruega por USD 60 millones.

Decretos en serie y el fantasma de los submarinos en el Presupuesto 2027

El hermetismo del Decreto 1205/2026 no constituye un caso aislado: la administración libertaria ya había utilizado la figura de la reserva para contratos complementarios y la exportación temporal de los sistemas de armas F-16 para tareas de mantenimiento en el exterior. El nuevo expediente de la cartera que conduce Presti abre interrogantes sobre si se trata del pago inicial para proyectos de mayor escala incluidos en el Presupuesto 2027, que prevé autorizaciones de endeudamiento por USD 2.300 millones para tres submarinos convencionales (donde compiten Naval Group con el modelo Scorpène y ThyssenKrupp con el Type 209NG) y USD 1.200 millones para dos fragatas multimisión. El Ejecutivo evalúa endeudarse por USD 3.500 millones para la Armada.

La utilización reiterada del régimen de secreto militar para eludir los controles del sistema de compras e información pública erosiona la transparencia administrativa de la gestión.

Si bien las razones de seguridad nacional pueden justificar la reserva de especificaciones técnicas o códigos de comunicación, marginar al Congreso y a la sociedad del conocimiento sobre los volúmenes de deuda y los intermediarios privados genera severas dudas sobre el destino de las partidas presupuestarias. El secreto fiscalizado reemplaza a la rendición de cuentas pública.

La opacidad en las contrataciones de armamento exige una auditoría parlamentaria urgente para evitar desviaciones en el uso de los fondos del Estado. En un escenario socioeconómico complejo, donde las partidas destinadas a salud, educación y jubilaciones sufren severos recortes, la asignación discrecional de recursos amparada en la reservación militar debe ser explicada con argumentos sólidos.

El presidente Javier Milei deberá demostrar que la modernización de las Fuerzas Armadas responde a una doctrina de defensa auditable, evitando que la seguridad nacional sea utilizada como excusa para eludir la transparencia pública.

Lo que tenés que saber sobre el Decreto 1205/2026 de secreto militar