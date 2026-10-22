Más de 600 mujeres participaron en La Plata de una jornada contra el cáncer de mama

En el marco del Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama, este sábado se llevó a cabo la 5ª Jornada por la Promoción y Prevención del Cáncer de Mama en Plaza Malvinas, que reunió a más de 600 mujeres de la región.

Durante la jornada, que combinó charlas informativas, controles y acompañamiento, se entregaron más de 500 pines de cerámica con el lazo rosa, símbolo internacional de la lucha contra esta enfermedad. Las piezas fueron elaboradas a mano por alumnas de "Solci Cerámica", un taller local que recorre los distintos barrios de la ciudad con propuestas artísticas y solidarias.

La correcaminata, impulsada por ACED La Plata, contó también con la presencia Las Hadas Artesanas, un espacio social que nuclea a ceramistas y talleristas interesadas en la temática con fines solidarios.

“Para nosotros fue una oportunidad muy linda de aportar desde la cerámica a una actividad tan importante. Creemos mucho en la importancia de generar comunidad, crear espacios de encuentro entre mujeres y acompañarnos”, señalaron desde la organización, que ya cuenta con más de 150 alumnas.

Desde el taller destacaron que la propuesta nació con la idea de que el arte también sea una herramienta de prevención y de vínculo. “Buscamos construir todos los días espacios de encuentro desde nuestro taller y nos encanta poder llevar eso también fuera de él”, agregaron.

La jornada cerró con una caminata simbólica y la entrega de material informativo sobre prevención, autoexamen y la importancia de los controles anuales.

Cerámica solidaria en los barrios

Solci Cerámica es un taller platense fundado hace tres años, dedicado a la enseñanza de la cerámica con un enfoque en la comunidad y el bienestar. Cuenta con más de 150 alumnas y desarrolla actividades itinerantes bajo el formato “Solci Pop-Up”, además de proyectos solidarios con comedores y merenderos de la región.