Los dueños del territorio: seis dirigentes que se disputan las comunas de CABA.

Las definiciones sobre la conducción política de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) suelen concentrarse en las oficinas ejecutivas de la calle Uspallata y los salones de los comités centrales. Sin embargo, el desenlace de la carrera electoral rumbo a 2027 depende de una trama silenciosa que se despliega en las 15 Comunas del mapa porteño.

Mientras el jefe de Gobierno Jorge Macri, el exmandatario Horacio Rodríguez Larreta, el referente del PJ Juan Manuel Olmos y la cúpula de la Unión Cívica Radical (UCR) diseñan estrategias de cúpula en Argentina, un grupo de dirigentes barriales administra la trinchera territorial donde se construyen los aparatos de fiscalización, movilización y contención vecinal.

El poder porteño se negocia arriba pero se gana en los barrios.

La geografía del poder comunal reúne perfiles heterogéneos que combinan la tradición del comité, la militancia universitaria y la gestión pública de proximidad. Seis nombres propios condensan el reordenamiento del tablero político porteño:

Palermo y Almagro: el PRO histórico de Cantera contra el armado larretista de Perdomo

En la Comuna 14 (Palermo), Martín Cantera representa la continuidad del aparato tradicional del PRO. Expresidente de la Juventud PRO de CABA y exdirector del Parque Tres de Febrero, Cantera maneja un distrito clave del corredor norte que aporta un piso decisivo de votos para la gestión de Jorge Macri.

En contraste, en la Comuna 5 (Almagro y Boedo), Sebastián Perdomo encarna la permanencia del larretismo fuera del esquema orgánico de la bancada oficialista. Con trayectoria en los Ministerios de Educación y Transporte desde 2011, Perdomo articula junto a Emmanuel Ferrario proyectos de financiamiento verde para plazas a través del estacionamiento medido, garantizando a Rodríguez Larreta una base de operaciones en el centro geográfico de la capital. Cantera sostiene el norte para el PRO y Perdomo cuida el territorio de Larreta.

El bastión peronista del Sur y el avance de la UCR sobre el PRO

En el sur porteño, la Comuna 8 (Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo) se erige como el único territorio conducido por Unión por la Patria. Su presidente, Lautaro "Mope" Eviner, pertenece al Nuevo Espacio de Participación (NEP) conducido por Juan Manuel Olmos. Eviner utiliza el bastión del sur como plataforma para incidir en las negociaciones de conducción del PJ porteño.

En paralelo, la UCR demuestra su musculatura propia: en la Comuna 10 (Villa Luro y Monte Castro), Juan Manuel Oro (referente de Evolución y del comité El Yrigoyen) combina militancia universitaria con el armado de listas; mientras que en la Comuna 4 (La Boca, Barracas, Nueva Pompeya y Parque Patricios), Silvia Millara logró desplazar al PRO en 2023 marcando la autonomía radical, espacio que ahora busca reconfigurarse ante el surgimiento interno de dirigentes como el abogado Matías Mejuto (comité Balbín). Eviner comanda la única comuna del PJ mientras la UCR le gana batallas al PRO.

Aunque la Ley 1.777 de Descentralización acota los presupuestos comunales frente a los ministerios centrales, el dominio de las comunas otorga un activo insustituible: el contacto cotidiano con los centros de jubilados, clubes de barrio, asociaciones de comerciantes y mesas de seguridad.

Las candidaturas con alta exposición mediática carecen de efectividad si no están respaldadas por estructuras capaces de desplegar miles de fiscales y garantizar la logística del día de la elección. Los movimientos de estos seis dirigentes prefiguran la distribución de fuerzas que determinará el reparto de boletas cuando se abran formalmente los acuerdos para 2027, demostrando que el territorio no se improvisa en los canales de televisión.

Lo que tenés que saber sobre los líderes comunales de CABA