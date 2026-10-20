Milei le ofreció la vicepresidencia a Bullrich y ella le pasó la factura: quiere poder, no obedecer.

El armado político del oficialismo nacional de cara a las elecciones presidenciales de 2027 ingresó en una fase de compleja sintonía fina. Una revelación periodística confirmó que el presidente Javier Milei le ofreció formalmente a la actual senadora nacional y jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, integrar la fórmula como candidata a vicepresidenta durante una cumbre a solas de más de dos horas celebrada el pasado 9 de octubre en la Quinta de Olivos.

La exministra de Seguridad aceptó la propuesta de acompañar el proyecto de reelección, pero fijó un pliego de condiciones políticas de fondo: no ser una acompañante silenciosa ni terminar arrinconada institucionalmente como la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Bullrich aceptó la candidatura pero exigió no ser una figura decorativa.

La negociación en marcha expone las tensiones estructurales entre la demanda de subordinación sin fisuras que exige la Casa Rosada y la trayectoria de una dirigente con peso electoral propio.

Milei pretende cerrar una fórmula hipercompetitiva para asegurar el voto liberal-conservador en la República Argentina, pero exige que Bullrich cese las críticas públicas sobre la velocidad del impacto económico en las pymes y la clase media. Sin embargo, la senadora entiende que su aporte a la fórmula requiere garantías constitucionales y presupuestarias previas a la firma de la boleta.

El choque directo con Karina Milei por la lapicera del armado electoral

El principal valladar para sellar el acuerdo no radica únicamente en las funciones del Senado, sino en la distribución del poder real en el territorio nacional. Patricia Bullrich exigió tener intervención directa en la conformación de las listas de diputados y senadores nacionales, interlocución abierta con gobernadores y libertad para coordinar la confluencia con el PRO que conduce Mauricio Macri.

Estas prerrogativas colisionan de manera directa con las competencias ejecutivas que ejerce la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encargada de la expansión de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires y en las provincias. Karina Milei se resiste a compartir la lapicera de las candidaturas.

Pettovello y Martín Menem en la recámara, y la encrucijada de las PASO

Frente a las exigencias de la jefa del bloque libertario en la Cámara alta, el círculo íntimo del Presidente ya contempla vías alternativas si las conversaciones se estancan.

Milei mantiene como opción de máxima confianza a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, mientras que el armado político de la Rosada promueve al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El contrapunto se complementa con la disputa parlamentaria por la eliminación de las PASO: mientras el Ejecutivo pretende borrarlas por decreto o ley antes del año electoral, Bullrich le advirtió que el oficialismo apenas suma 31 votos de los 37 necesarios en el Senado, exigiendo una negociación política que el núcleo duro rechaza. El oficialismo evalúa a Pettovello y Menem como alternativas para la vice.

La paridad en los estudios de opinión pública —donde relevamientos de la consultora Atlas Intel ubican a Milei con 38% de imagen positiva y a Bullrich con 37%— le otorga a la ex candidata de Juntos por el Cambio un argumento para sostener sus reclamos.

No obstante, pretender ingresar como escolta de fórmula condicionando los nombramientos del gabinete y la estrategia del Congreso reabre las dudas en Balcarce 50 sobre el riesgo de engendrar una nueva interna de gobierno. Las próximas semanas determinarán si la Casa Rosada cede cuotas de gestión o si termina inclinándose por una figura de alineamiento irrestricto, demostrando que la disputa por el poder en 2027 se juega primero adentro que afuera.