El Niño golpea a la Argentina con crecidas récord, nieve y frío polar

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó una seguidilla climática demoledora que sacude a toda la Argentina este octubre. En las márgenes ribereñas y en los despachos comunales reina el desvelo porque el agua no da tregua y ya tapó defensas enteras en varias localidades estratégicas. La crecida violenta del río Paraná combinada con temporales cordilleranos expuso la fragilidad de la infraestructura pública provincial. Las alertas oficiales activadas por los organismos de emergencia anticipan un escenario operativo al límite.

En los pasillos de Defensa Civil siguen de cerca la crecida con planillas en mano y caras largas. La ciudad de Corrientes registró el hidrómetro en 6,91 metros, quedando al borde del colapso operativo. Mientras los intendentes miran el cielo rezando para que no caiga otra gota, el río ya forzó la salida de 646 personas alojadas de apuro en centros municipales y hosterías. La localidad de Itatí absorbe el peor impacto social ante la mirada impotente de las autoridades locales.

Hacia el sur mesopotámico, el puerto de Goya quebró su nivel crítico al marcar 5,28 metros en escala. En los comités de crisis de Chaco se encendieron las sirenas ante la previsión de que el cauce alcance 7,50 metros. Los pobladores de Barranqueras y Puerto Antequeras colocan bolsas de arena sabiendo que las defensas costeras crujen frente al avance del caudal brasileño que baja sin freno. La asistencia social de emergencia apenas amortigua la angustia de las familias que abandonaron sus hogares.

En el extremo opuesto del mapa, la cordillera de Mendoza y San Juan acumula hasta 30 centímetros de nieve. El frente frío descolocado paralizó los pasos fronterizos y congeló las expectativas de los productores rurales cuyanos. En los ministerios de producción temen pérdidas irreparables porque las heladas tardías liquidaron cosechas enteras en plena floración del cinturón agrícola central. La anomalía térmica dejó al Área Metropolitana de Buenos Aires con registros invernales insólitos para la época.

La ciencia meteorológica advierte que la verdadera prueba de fuego para los gobernadores recién comienza a gestarse. La investigadora Matilde Rusticucci y el especialista Mauricio Saldivar coinciden en que la inestabilidad golpeará sin pausa hasta el otoño de 2027. En la cuenca hídrica saben que el pico del fenómeno castigará con dureza el verano sin margen para dilaciones burocráticas. Las descargas pluviales extraordinarias que bajan desde Brasil garantizan meses de zozobra para las economías regionales.

La crisis hídrica desnudó la imprevisión recurrente de los gobiernos provinciales para ejecutar obras de fondo en defensas. Mientras los funcionarios se escudan en la furia de la naturaleza, los vecinos del litoral conviven con el lodo. Nadie en el poder se atreve a admitir que la falta de obras estructurales agrava la emergencia territorial año tras año. Con el río desbordado y la cordillera bajo cero, el país enfrenta una prueba climática extrema sin red de contención.