Philco regalará dinero y electrodomésticos a la familia que llevó la heladera caminando para su mamá con cáncer

La historia de la familia de González Catán que trasladó una heladera caminando para sorprender a su mamá por el Día de la Madre acaba de sumar un capítulo inesperado. Después de que las imágenes recorrieran las redes sociales y despertaran miles de reacciones, Philco anunció que quiere encontrar a los protagonistas para devolverles el dinero de la compra y regalarles otros electrodomésticos para su casa.

Lo que comenzó como un esfuerzo familiar para llevar un regalo terminó convirtiéndose en una sorpresa que nadie vio venir. La empresa también prometió hacerse cargo del traslado de los nuevos productos, con una frase que provocó otra ola de sonrisas felices.

El episodio había sido contado el lunes 19 de octubre por Primera Página, bajo el título “Argentina, no lo entenderías: familia llevó la heladera a mano para sorprender a mamá”. Allí se conoció cómo varios integrantes de una familia caminaron varias cuadras por la calle cargando una enorme caja, en una escena que parecía salida de la mítica película Esperando la carroza.

Aquella procesión improvisada, que nació para hacer feliz a una madre, terminó llegando mucho más lejos de lo que sus protagonistas podían imaginar. El video, difundido originalmente por El Nacional de Matanza, convirtió a Ángela y sus hijos en protagonistas de una historia que mezclaba humor, esfuerzo y emoción.

Pero lo que terminó movilizando a miles de personas fue la historia que había detrás de aquella heladera. Ángela había atravesado una dura lucha contra el cáncer y logró salir adelante, por lo que sus hijos decidieron celebrar el Día de la Madre con un regalo especial y una demostración de cariño imposible de disimular.

No se trataba simplemente de comprar un electrodoméstico: estaban festejando que podían seguir abrazando a su mamá. Esa circunstancia transformó una escena inicialmente divertida en un relato de superación familiar que rápidamente despertó mensajes de afecto y solidaridad.

La repercusión fue tan grande que llegó hasta las redes sociales de Philco, la marca del electrodoméstico que habían comprado los hijos de Ángela. Ahora, la compañía publicó un mensaje para localizar a la familia y anunció su intención de reintegrarle el importe completo de la heladera, además de sorprenderla con nuevos productos para el hogar.

Los mismos hijos que habían puesto el cuerpo para trasladar el regalo ahora podrían recuperar todo el dinero invertido y recibir una ayuda adicional. Y como si faltara algo para completar la escena, la firma cerró su propuesta con una ocurrencia: “Eso sí, esta vez el flete corre por nuestra cuenta”.

❤️😂 GONZÁLEZ CATÁN: ¡LLEGÓ LA SEGUNDA PARTE! LA SORPRESA PARA ÁNGELA EN EL DÍA DE LA MADRE ¿Se acuerdan de la familia de González Catán que parecía salida de Esperando la carroza, llevando una caja gigante por la calle? 😂 Bueno, ¡ahora llegó la segunda parte de esta hermosa historia! ❤️ 🎁 Después de semejante operativo familiar para trasladar el regalo, llegó el momento de sorprender a Ángela, la mamá que motivó toda esta aventura. Y detrás de las risas hay algo todavía más lindo. Ángela atravesó tiempos difíciles y hoy su familia puede seguir disfrutando de su compañía, celebrando cada momento juntos. 🥹❤️ 😂❤️ ¡Esta familia de González Catán nos regaló una de las historias más lindas y divertidas del Día de la Madre! — El Nacional de Matanza (@NacionalMatanza) October 19, 2026

El anuncio agregó una dimensión completamente distinta a una historia que ya había conquistado las redes por su espontaneidad. Lo que para los protagonistas había sido una solución práctica, cargar entre todos una caja gigantesca y llevarla caminando hasta su destino, terminó despertando el interés de una empresa nacionalmente conocida.

La familia que no pudo contratar un camión para transportar una heladera terminó consiguiendo que la propia marca se ofreciera a llevarle más regalos hasta su casa. La reacción empresarial también multiplicó los comentarios de quienes celebraron que una escena cotidiana pudiera desembocar en un gesto concreto de reconocimiento.

Ahora, la expectativa está puesta en el encuentro entre Philco y los protagonistas de aquella caminata inolvidable. La compañía manifestó públicamente su intención de devolver el dinero y entregar nuevos electrodomésticos, aunque todavía no se informó que los regalos hayan llegado a manos de la familia.

Ángela ya había recibido el mejor regalo de sus hijos, pero la historia todavía tenía guardada una sorpresa más. En González Catán, una heladera cargada entre varios brazos terminó recorriendo las redes sociales y demostrando que un gesto familiar puede desencadenar consecuencias completamente inesperadas.