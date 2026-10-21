Milei y Caputo usaron $290.676 millones para financiar al Tesoro mientras frenaban obras contra inundaciones.

La estrategia de consolidación fiscal del gobierno nacional volvió a quedar expuesta en el plano de la infraestructura preventiva. Según registros oficiales del Fondo de Infraestructura Hídrica analizados al primer trimestre de 2026, la administración del presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo mantuvo asignados $290.676 millones en colocaciones de Letras del Tesoro, lo que representó el 85,5% de los recursos totales acumulados ($339.993 millones) en dicha caja.

En lugar de traducirse en canalizaciones, dragados y defensas urbanas en la República Argentina, la amplia mayoría de los activos provenientes del Impuesto a los Combustibles fue utilizada como liquidez para sostener los compromisos de financiamiento del Tesoro Nacional. El 85,5% de la caja contra inundaciones financió al Tesoro.

El contraste entre la liquidez financiera y la ejecución física de los proyectos arrojó métricas críticas. Entre los ejercicios 2024 y 2026, las partidas asignadas para obras de prevención hídrica ascendieron a $402.931 millones, de los cuales la Secretaría de Obras Públicas de la Nación devengó únicamente $147.834 millones —un índice de subejecución que dejó sin utilizar $255.097 millones (el 63,3% del presupuesto autorizado)—.

Evaluaciones de auditoría sobre 24 intervenciones hídricas estratégicas constataron que 15 obras quedaron suspendidas o neutralizadas, ocho permanecen con avances marginales y tan solo una fue concluida desde el inicio del mandato libertario.

Denuncia penal de Kicillof y medición de daño en la Provincia de Buenos Aires

El estancamiento de las obras desató la reacción institucional de la Provincia de Buenos Aires. El gobernador Axel Kicillof y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, confirmaron la presentación de una denuncia penal contra el Presidente y el titular del Palacio de Hacienda por presunta violación de los deberes de funcionario público y malversación de fondos con afectación específica.

Katopodis graficó que el dinero invertido en activos financieros por la Nación equivale a la realización completa de 40 obras de adecuación en la cuenca del Río Areco, tres tramos de canalización en el Río Luján o la segunda etapa del Canal Maldonado en Bahía Blanca, ciudad fuertemente afectada por episodios climáticos extremos. Kicillof llevará a la Justicia a Milei y Caputo por la retención de fondos.

Un impuesto de afectación específica que no llega a las cuencas

La controversia trasciende la meta del déficit cero. El Fondo Hídrico se nutre mediante una asignación tributaria sobre las naftas y el gasoil con destino legal prefijado para mitigar el riesgo de crecidas en la Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y la región pampeana.

Si bien la utilización transitoria de títulos públicos constituye un instrumento legal de administración de caja, la retención de liquidez mientras los frentes de obra sobre las cuencas de los ríos Salado, Luján y Areco sufren paralizaciones operativas reabre el debate sobre la prioridad del gasto público.

El Gobierno nacional deberá detallar el cronograma de rendición de cuentas e informes de vencimiento de las Letras para fundamentar por qué la disciplina fiscal postergó la infraestructura básica de contención. Los ciudadanos pagan el tributo en las estaciones pero la obra no avanza.

Lo que tenés que saber sobre el uso del Fondo Hídrico