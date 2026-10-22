Derrumbe del consumo: industrias y supermercados frenan producción y empleo

La economía real argentina no arranca y el termómetro de la calle pulverizó cualquier relato oficial de reactivación rápida. En los pasillos fabriles del conurbano y en las góndolas de Argentina, el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos confirmó que la demanda está planchada. Los balances trimestrales del sector productivo no mienten y demuestran que el mercado interno se desangra sin compradores a la vista ante la licuación sostenida del poder adquisitivo. Empresarios y comerciantes cerraron filas en un diagnóstico común que anticipa un cierre de año bajo estricto congelamiento operativo.

En las líneas de montaje el panorama es de pura supervivencia con turnos recortados y maquinarias apagadas antes de hora. Las planillas oficiales exponen que el 67,5% de las fábricas no moverá un solo gramo extra de producción, mientras que un 19,3% achicará aún más su ritmo de trabajo. Los industriales admiten por lo bajo que la capacidad ociosa supera con holgura los registros del año pasado sin señales de recuperación en el corto plazo. La recesión dejó de ser una advertencia técnica para convertirse en una rutina asfixiante que carcome los galpones.

En los grandes salones de venta la postal diaria es de changuitos vacíos y pasillos desiertos que desesperan a los gerentes. Un demoledor 37,2% de las cadenas califica su momento comercial como decididamente malo frente a un ínfimo 5,8% que festeja ganancias. La cuenta regresiva hacia el verano expone que el freno del consumo golpea al sesenta y seis coma tres por ciento de los comercios que ya no saben cómo liquidar mercadería acumulada. La ilusión de un rebote genuino quedó sepultada bajo el peso de listas de precios que nadie puede convalidar.

La confianza patronal tocó fondo y el indicador del organismo estadístico perforó el piso histórico de las expectativas privadas. El semáforo industrial arrojó un saldo negativo del -18,9%, mientras que en las grandes superficies comerciales la medición cerró en -4,3%. En los despachos corporativos reina el desconcierto y admiten que la invasión de productos importados ya quita el sueño al empresariado que no logra competir en costos operativos. La combinación de tarifas récord y desplome de ventas directas transformó a la rentabilidad en una anécdota del pasado.

El mercado laboral absorbió el golpe y los planes de expansión de personal quedaron formalmente archivados en Recursos Humanos. Un 13,9% de las industrias proyecta despidos en el tramo final del año frente al 15,1% de los supermercados que ejecutará tijeretazos de plantilla. Los dirigentes sindicales saben que las suspensiones encubiertas anticipan un peligroso goteo de despidos masivos en las principales ramas manufactureras del país. Mantener la plantilla actual se convirtió en un lujo de trinchera que muy pocas compañías podrán sostener.

El estrangulamiento financiero terminó de cerrar la pinza sobre las pymes que intentan pedalear vencimientos y cheques diferidos. Los datos oficiales del Banco Central de la República Argentina revelaron que 58.982 firmas cayeron en mora bancaria, marcando un salto interanual del 53%. Los gerentes financieros confiesan que el crédito productivo se volvió una trampa mortal inaccesible por las tasas impagables que impone el sistema bancario. Con la caja seca y sin auxilio financiero, el engranaje productivo marcha directo hacia un peligroso cuello de botella.