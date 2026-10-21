El dulce imperio de Arcor: sociedades offshore, competencia desleal y el escándalo con La Serenísima

Detrás de las coloridas góndolas, los envoltorios infantiles y la fachada exitosa del multimillonario Grupo Arcor, se esconde una maquinaria despiadada de poder corporativo, ingeniería fiscal y control absoluto. Conducido con mano de hierro por la familia Pagani —bajo el liderazgo histórico de Luis Pagani—, el gigante cordobés de la alimentación ha construido su imperio no solo a base de golosinas, sino mediante litigios feroces, presiones de mercado y un blindaje mediático milimétricamente calculado que silencia sus sombras más oscuras.

Mientras las plantas de empaque y golosinas atraviesan recurrentes tensiones salariales y techos paritarios con los gremios de la alimentación, la familia accionista optimiza sus ganancias lejos del país que las genera. Investigaciones globales sobre filtraciones internacionales revelaron que los Pagani y sus directores clave operan una red de sociedades offshore en paraísos fiscales, como las Islas Vírgenes Británicas, diseñadas para minimizar cargas tributarias y resguardar un patrimonio multimillonario mientras licuan sistemáticamente el poder adquisitivo de sus propios empleados.

El apetito expansivo del holding tampoco conoce tregua en los estrados judiciales. En el plano comercial, Arcor protagoniza litigios monumentales y guerras corporativas por el dominio de mercados estratégicos. Su desembarco y pulseadas en la histórica Mastellone Hermanos, en sociedad con capitales extranjeros, desataron choques de valuaciones, impugnaciones y batallas en los tribunales comerciales destinadas a doblegar a la competencia bajo la atenta, aunque a menudo inactiva, lupa de los organismos de defensa de la competencia.

En el ecosistema pyme, las prácticas comerciales de la corporación son un secreto a voces sobre cómo aplastar al rival. Cuando una marca emergente o un producto innovador amenaza su hegemonía, el gigante despliega una pinza despiadada: primero, satura las góndolas con precios predatorios para ahogar financieramente al competidor; luego, consuma ofertas de compra bajo condiciones leoninas. Los emprendedores se ven acorralados a malvender sus creaciones ante la imposibilidad absoluta de competir contra la logística implacable del coloso cordobés.

La gran pregunta que surge es por qué los manejos oscuros de los Pagani jamás pisan los principales portales o noticieros de televisión. La respuesta yace en la chequera publicitaria, ya que Arcor es uno de los inversores en publicidad más colosales de la Argentina. Su pauta millonaria sostiene la estructura financiera de los principales multimedios, operando como un mecanismo implacable de censura indirecta y silencio de radio que blinda la imagen pública de su dueño y convierte sus escándalos corporativos en un tabú absoluto.

Pero el ajuste feroz del emporio no se limita a los tribunales, los paraísos fiscales o los salarios obreros: también recae, sin piedad ni disimulo, sobre el bolsillo y la mesa de los consumidores de a pie. Con la complicidad de su posición dominante en el mercado, la firma de los Pagani consuma a diario una estafa cotidiana a cielo abierto. Mientras los precios trepan a niveles inadmisibles, los envoltorios conservan las formas de siempre pero esconden galletitas y chocolates cada vez más livianos, mezquinos y de menor calidad.

Sustituyendo ingredientes nobles por similares industriales baratos —grasas de menor costo, harinas de segunda y parecidos de cacao que rozan el fraude bromatológico—, el gigante alimenticio maximiza sus ganancias a costa de vaciar el contenido de los paquetes y degradar lo que los niños y las familias argentinas se llevan a la boca. Una postal perfecta de la voracidad monopólica: menos producto, peor calidad, precios por las nubes y la certeza impune de que, para el poder real, el consumidor no es más que una variable de ajuste descartable.