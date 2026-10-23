La muerte de una mascota duele tanto como la de un familiar: el debate social

El Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires pateó el tablero de la empatía social. En La Plata, los profesionales del sector encendieron las alarmas ante el desprecio sistemático que sufren miles de familias cuando despiden a un animal. Los pasillos de las clínicas veterinarias confirman a diario que la sociedad insiste en minimizar un dolor que desgarra la rutina familiar mientras el entorno mira para el costado. Quienes pasaron por esa despedida saben que no se trata de reemplazar una presencia, sino de procesar una amputación afectiva.

Un relevamiento científico realizado sobre 975 personas en el Reino Unido por la revista especializada PLoS ONE arrojó números inapelables. Para uno de cada cinco adultos consultados, la partida de su perro o gato representó el golpe más demoledor de su vida. Las estadísticas mostraron con crudeza que el quiebre emocional emparda la partida de parientes directos o amigos íntimos sin distinción de especies. El indicador de aflicción extendida alcanzó al 7,5% de los casos registrados, desarmando prejuicios arraigados.

La indiferencia colectiva suele despachar el sufrimiento ajeno con la frase lapidaria de “era solo un animal” sin registrar el daño. Frente a esa mezquindad, la Asociación Estadounidense de Medicina Veterinaria advirtió sobre el impacto del silencio atroz que queda en cada rincón del hogar. Los especialistas recalcan sin vueltas que ningún observador externo tiene derecho a medir el dolor ajeno con una vara moral tramposa. La rutina compartida deja surcos que no se borran con simplificaciones de sobremesa.

Desde la prestigiosa Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Cornell desmenuzaron las fases críticas del proceso de despedida. El impacto inicial devora las defensas, incubando cuadros severos de culpa, insomnio recurrente y fatiga física antes de alcanzar la aceptación. Los médicos concluyen de forma tajante que la mayoría de los dueños jamás supera el vacío definitivo, debiendo aprender a convivir con la ausencia. Reconocer el cuadro sin tapujos acorta el camino hacia la recuperación psíquica.

El fenómeno trasciende las fronteras sanitarias y golpea de lleno en el tejido urbano de Argentina. Los números del Human Animal Bond Research Institute en Estados Unidos señalan que el 80% de los tutores recurre a sus mascotas para resistir el aislamiento. En las mesas familiares de nuestro territorio la compañía animal garantiza el equilibrio emocional indispensable frente a la soledad cotidiana de estos tiempos. El impacto biológico es tangible: desploma el cortisol e incrementa hormonas vinculadas directamente con la supervivencia.

El gremio veterinario bonaerense cerró filas advirtiendo que la lealtad animal no sustituye jamás a un profesional de la salud mental matriculado. La entidad que nuclea a los matriculados provinciales exige frenar el cinismo callejero y asumir compromisos vinculares maduros y definitivos. Los expertos sentenciaron que reconocer este lazo afectivo exige hacerse cargo de su peso real en lugar de esquivar el debate. Es hora de entender que el dolor por un animal jamás fue un capricho menor.