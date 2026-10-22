El distrito de General Rodríguez atraviesa una de las horas más oscuras de su historia institucional. Una grave denuncia penal sacudió los cimientos del poder local al involucrar de manera directa al intendente Mauro García como el presunto líder de una asociación ilícita dedicada a saquear el sistema de salud municipal. Lo que debía ser un refugio de asistencia para los sectores más vulnerables operaba, según la justicia, como una maquinaria aceitada de corrupción y defraudación con fondos públicos.

El eje central de este entramado escandaloso operaba en el Hospital Oftalmológico Adolfo Aguirre Mundani. Allí se montó una cínica trampa: se ofrecían supuestas operaciones y consultas gratuitas como un anzuelo para captar a pacientes de bajos recursos y adultos mayores. Sin embargo, el nosocomio carecía por completo de la infraestructura y los equipos necesarios para los estudios previos. La maniobra consistía en derivar sistemáticamente a los enfermos a consultorios y clínicas privadas aliadas —como el clan de los Travani—, cuyos aranceles terminaban siendo facturados de forma fraudulenta a las grandes obras sociales estatales como PAMI e IOMA.

A este desvío multimillonario se sumaba la utilización criminal de los móviles y la logística del SAME local, convertidos en un engranaje de traslados irregulares para alimentar este circuito de recaudación paralela. Lejos de gestionar para el bienestar de los vecinos, la administración de García utilizó los recursos de emergencia como combustible de una caja negra. Ante el avance de la investigación, el Ejecutivo intentó un burdo blanqueo retroactivo en el Concejo Deliberante, buscando legalizar lo indefendible y esquivar la asfixia probatoria que ya llegó a manos del Procurador General, Julio Conte-Grand, para evitar los fosos de impunidad local.

Resulta una ironía de proporciones bíblicas y un insulto a la moral pública que este municipio, asfixiado por la podredumbre institucional de su intendente, se prepare para recibir en la región a la máxima figura de la Iglesia Católica, el Papa. Mientras los feligreses y ciudadanos de bien aguardan con fe y esperanza la llegada del Sumo Pontífice, General Rodríguez se encuentra tristemente en la mira de la justicia por una gestión que hizo exactamente lo contrario a los preceptos cristianos: lucrar con la salud de los pobres, traficar con la necesidad ajena y convertir el Estado municipal en una cueva de negociados espurios.

Se acabaron los relatos épicos y las caretas de falsa humildad para Mauro García. Su gestión quedó expuesta como lo que siempre fue: una cloaca de desidia, corrupción sistémica y saqueo serial. La inminente visita papal no será ningún momento de purificación para este jefe comunal y su banda; será, en todo caso, el recordatorio más humillante de que gobiernan un municipio convertido en tierra arrasada por su propia bajeza moral.