La Bancaria va a elecciones y la Lista 13 Verde busca renovar el modelo sindical

El miércoles 25 de noviembre, más de 1.200 afiliados de la Asociación Bancaria de La Plata y la región estarán habilitados para elegir a las nuevas autoridades de la seccional, en una elección que contará con dos listas y buscará definir el futuro de la conducción local del sindicato, liderado a nivel nacional por Sergio Palazzo.

La votación comprenderá a trabajadores de la capital bonaerense, Berisso, Ensenada, Verónica, Magdalena, Bavio, San Miguel del Monte, Brandsen, Ranchos, Alejandro Korn y San Vicente.

En ese marco, la Lista 13 Verde, encabezada por Martín Igartúa, se presenta como una alternativa de renovación sindical con una propuesta centrada en fortalecer la representación de los trabajadores, modernizar la organización a nivel seccional y ampliar los servicios.

El espacio reúne a una amplia variedad de entidades, como los bancos Nación, Provincia, Santander, Galicia, Macro, Hipotecario, Patagonia, BBVA, Credicoop y Supervielle, además de AMEPBA, con el objetivo de integrar las distintas realidades laborales del sector.

La agrupación propone avanzar hacia un modelo con mayor participación, transparencia y presencia, a partir de una gestión que mantenga un contacto permanente con los afiliados, fortalezca el trabajo de los delegados y brinde respuestas concretas a cada sucursal y filial.

En ese sentido, presentó un plan integral que contempla la implementación de clínicas de asesoramiento laboral, capacitaciones, recorridas por las entidades y mecanismos de seguimiento de reclamos, junto con la publicación de informes y rendición de cuentas.

La propuesta también incluye programas de salud mental y bienestar laboral, orientación para trabajadores próximos a jubilarse, educación financiera gratuita para la comunidad y la recuperación de actividades deportivas, culturales y recreativas para las familias bancarias.

Asimismo, el espacio plantea incorporar nuevas herramientas de formación vinculadas con la inteligencia artificial, la digitalización y las nuevas modalidades laborales, además de impulsar la modernización de la sede sindical y la ampliación de sus servicios.

UNA LISTA CON REPRESENTACIÓN DE DISTINTOS BANCOS

La Lista 13 Verde lleva como candidato a secretario general a Martín Horacio Igartúa, del Banco Nación, acompañado por Marcela Escamochero, del Banco Hipotecario, como candidata a secretaria general adjunta, y María Milagros Bernini, del Banco Macro, como adjunta alterna.

La nómina incluye además a Carlos Ostroff en Administración; Carlos Perugorría Di Salvo en Finanzas; Juan Ignacio Benedetto en Actas; Jorge Real en Organización y Capacitación Sindical; Juan Honorio Guerrero Iraola en Acción Gremial; y Eliana Pérez Arambillet en Acción Social y Deportes.

También integran la propuesta Emiliano Ceresa en Interior; Nicolás Facetti Reinaga en Prensa y Difusión; Cecilia Ibarra Tosti en Cultura y Educación; Gustavo Belinche en Relaciones Intersindicales; Juan Alberto Verdún en Vivienda; Héctor Baldi en Previsión; Malena Gula en Derechos Humanos, Género e Igualdad; y Manuel Gatica en Juventud.

Por su parte, la lista de candidatos a congresales titulares está integrada por Diego Lagrange, del Banco Macro; y Eugenia Elizabeth Lencina y Juan Honorio Guerrero Iraola, del Banco Nación. Como suplentes se presentan Diego Omar Lustau, del Banco Supervielle; Cinthia Fernández, del Banco Nación; y Diego José Basanta, del Credicoop.