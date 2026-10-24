La juventud del FAP de Alak busca convertir el malestar juvenil en militancia en La Plata | VIDEO

Una mesa larga con pizzas, una bandera, un micrófono de pie y una buena cantidad de pibes sentados alrededor. Así arranca el registro del encuentro que la juventud del Frente Amplio Peronista (FAP) realizó en La Plata y que quedó documentado en el video que muestra aquí nuestro portal de noticias.

El encargado en tomar la palabra fue Agustín Delgado, el principal referente del armado juvenil que responde al intendente Julio Alak. Ante los que llegaban por primera vez, se presentó: “Para el que no me conoce, yo soy Agustín Delgado. Nosotros somos la juventud del FAP”.

Después explicó de qué se trata el espacio: “Principalmente hacemos trabajo social en los barrios. Acá la gran mayoría hará olla o hará trabajo social de distintas maneras, apoyo escolar o lo que sea”.

El diagnóstico: la calle, el trabajo y el estudio

El eje del encuentro fue el presente. “Uno tampoco tiene que militar para darse cuenta: salís y hay mucha gente en situación de calle, cada vez cae más gente pidiendo. Es muy complicado conseguir trabajo y muchos chicos tienen que dejar el estudio porque tiene que salir a laburar”, planteó Delgado.

Para el dirigente juvenil, el contexto actual exige organización: “Es fundamental que nos unamos en este lugar y que compartamos este espacio, más por el momento en el que estamos”.

"Militemos": el llamado a intervenir como jóvenes

Frente al micrófono, Agustín pidió no dejarle la política a los demás: “No nos perdamos con la política y empecemos a intervenir nosotros como jóvenes. Es nuestro futuro y si no lo hacemos nosotros, dudo que alguien lo haga”.

El orador apeló a las banderas que considera escenciales: “Todo esto es básico y fundamental: el estudio, las universidades públicas, los hospitales públicos. Dentro de 10 años, ¿yo voy a poder atenderme en un hospital gratuito? ¿En 15 años mis hijos, mis primos van a poder estudiar?”.

El mensaje incluyó una advertencia sobre el desgaste de la representación: “Hay muchos funcionarios, muchos políticos que no tienen idea de nada, que nunca se capacitaron”.

Y cerró con la herencia del movimiento: “Como lo manda el peronismo, que hoy está muy manchado, no se borra esa esencia de trabajo social, de solidaridad y de respeto hacia el otro. Hay mucho cuadro político que se dice peronista y se pasa a la derecha, pero por esa cosa no se pierde la esencia”.

El cierre fue una invitación concreta: “Chicos, militemos. Acá en este espacio están todos invitados, saben que pueden contar conmigo”.

Un armado que crece en el territorio

La juventud del FAP se presentó en sociedad en abril de este año y desde entonces sostiene la apuesta por el trabajo barrial: ollas populares, apoyo escolar, recorridas casa por casa. La consigna que bajó de calle 12 fue contener a los jóvenes sin representación y transformar el malestar en músculo militante.

El contexto no ayuda: con la economía golpeando los bolsillos y una generación que desconfía de la política, el espacio busca mostrarse como una puerta de entrada para los pibes que hoy no se sienten representados por nadie. ¿Los barrios de La Plata serán el terreno donde el peronismo reconstruya su base juvenil?