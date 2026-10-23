Charly García cumple 75 años: el genio que sigue tocando el cielo

Hay cumpleaños que son solo una fecha y otros que funcionan como un estado de la cultura. Este viernes 23 de octubre, Charly García cumple 75 años y la Argentina entera lo celebra: su ciudad natal le dedicó una semana entera de homenajes, cientos de fanáticos le cantaron el feliz cumpleaños en la puerta de su casa y distintas generaciones de músicos salieron a explicar, una vez más, qué significa su obra para la música popular de este país.

Carlos Alberto García Moreno nació en Buenos Aires el 23 de octubre de 1951. Tocaba el piano antes de saber leer, tenía oído absoluto y a los doce años ya era profesor de teoría y solfeo. La aparición de los Beatles terminó de trazarle el camino: en 1972 formó Sui Generis junto a Nito Mestre, el dúo que le puso banda sonora a una generación de adolescentes argentinos con canciones como "Canción para mi muerte", "Rasguña las piedras" y "Confesiones de invierno". La despedida, en dos shows en el Luna Park en 1975, quedó en la memoria como el final de una época.

De la máquina a la gloria solista

Lo que vino después fue una sucesión de reinvenciones. Con La Máquina de Hacer Pájaros exploró el rock sinfónico y el jazz rock, con un sonido tan ambicioso como adelantado para la época. Con Serú Girán, junto a David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro, firmó algunos de los discos más importantes del rock en español: Serú Girán, La grasa de las capitales, Bicicleta y Peperina.

Ya como solista, en los años 80 se convirtió en una figura central de la cultura argentina. "Clics modernos" (1983) y "Piano Bar" (1984) son dos de los discos más influyentes de la música latinoamericana: allí están "Nos siguen pegando abajo", "Los dinosaurios", "Demoliendo hoteles" y "No soy un extraño". La esquina de Nueva York donde se tomó la foto de tapa de Clics Modernos, en Walker Street, tiene hoy una placa en su honor, y Buenos Aires hizo lo propio en Coronel Díaz y Santa Fe, a metros de su casa.

Un aniversario con festejo popular

La celebración empezó antes de la medianoche del jueves. Como cada año, cientos de fanáticos se congregaron en la esquina de Coronel Díaz y Santa Fe, frente al edificio donde vive el músico, con guitarras, teclados, violines y el tradicional bigote bicolor pintado en la cara. Hubo carteles, flores y dedicatorias sobre la fachada, se cantaron clásicos de todas sus etapas y, cuando llegó la medianoche, la multitud entonó el feliz cumpleaños. El momento más esperado fue cuando Charly salió al balcón a saludar y arrojó un ramo de flores hacia la gente.

En paralelo, el Gobierno de la Ciudad declaró la "Semana Charly", una programación que se extiende hasta el domingo 25 en el Anfiteatro del Parque Centenario, la Usina del Arte, el Centro Cultural Recoleta, la Casa de la Cultura y el Centro Cultural 25 de Mayo, entre otros espacios. La mayoría de las actividades son gratuitas.

Entre las propuestas más destacadas están el show de Ligia Piro con "Inconsciente colectivo" en el Parque Centenario, la reinterpretación completa de Clics modernos en la terraza del Recoleta, "Tangos para Charly" con Guillermo Fernández, Noelia Moncada y Cucuza Castiello, los clásicos del rock nacional a cargo de la Banda Sinfónica de la Ciudad y el cierre del domingo con un ensamble dedicado a La Máquina de Hacer Pájaros. En el Museo de la Ciudad, además, se inauguró "El otro Perotta", la primera gran retrospectiva del fotógrafo del rock nacional, con retratos de Charly.

La Plata tiene su propia fiesta

La ciudad también se sumó al aniversario. Casa Metro armó una programación de cuatro espectáculos en el Auditorio Charly García. La serie arrancó el miércoles con el Sindicato Argentino de Boleros y su edición "Sindicato canta Charly", con arreglos pensados para la ocasión y las invitadas Sofía Viola y Mel Muñiz; continuó el jueves con una vigilia de Piano Canto Bar donde el público subió al escenario a cantar acompañado por un pianista y esperó la medianoche para brindar.

Este viernes a las 20, Hilda Lizarazu y Lito Vitale presentarán "Hilda canta Charly", un proyecto con dos álbumes y una gira dedicada a su repertorio, en el que aparecen "Bancate ese defecto", "Raros peinados nuevos", "Desarma y sangra" e "Instituciones". Y el sábado a las 17 llega "Celebramos a Charly en familia", un musical que transcurre en el marco de un cumpleaños y recorre la infancia, la juventud y la adultez del músico, con una orquesta con piano, bajo, batería, guitarra, trompeta, violines, viola y cello, más el Coro Juvenil de La Plata y el Coro Voces del Camino.

Como si hiciera falta otra excusa, este viernes sale a la venta la edición por el 15° aniversario de "60x60", el registro de las nueve noches que Charly dio en el Gran Rex en 2011, cuando cumplió 60, junto a su banda The Prostitution y con invitados como Fito Páez, Pedro Aznar, Juanse y Nito Mestre. Aquellos tres shows conceptuales —La Vanguardia es así, Detrás de las Paredes y El Ángel Vigía— se reeditan ahora en una caja de seis vinilos y un triple CD.

Setenta y cinco años de vigencia

El reconocimiento oficial también acompañó al aniversario. Charly es Ciudadano Ilustre de Buenos Aires desde 2010 y en 2025 recibió el doctorado honoris causa de la UBA, mientras el Instituto Cervantes incorporaba los versos de dos de sus canciones a la Caja de las Letras, en Madrid.

Tampoco se retiró de la música: en 2024 publicó La lógica del escorpión, su último disco de estudio, y el año pasado volvió al estudio para grabar una reversión de una canción propia. En octubre se lo vio en un palco del Monumental durante la despedida de Lionel Messi de la selección argentina, y en los últimos meses siguió apareciendo por salas porteñas en primera fila y visitando camarines, como cuando pasó a saludar a Gilberto Gil.

A los 75 años, Charly García es el último gran prócer vivo del rock nacional y sigue siendo, sobre todo, presente: se lo canta en las casas, en las canchas, en las marchas y en los recitales de artistas que no habían nacido cuando se separó Sui Generis. Como escribió en "Inconsciente colectivo", quizá la respuesta esté en que su obra —más que una carrera— terminó siendo un pedazo de la identidad de varias generaciones de argentinos.