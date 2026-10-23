Encuesta bonaerense: Santilli lidera el techo electoral pero Sergio Massa lo sigue a medio punto.

La disputa por la sucesión ejecutiva en la Provincia de Buenos Aires comenzó a fijar sus primeros parámetros de medición pública. Un estudio de la consultora Zuban Córdoba, realizado entre el 28 de septiembre y el 1.º de octubre de 2026 sobre un muestreo de 1.000 casos en la República Argentina, ubicó al actual jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli, con el techo electoral más elevado para la Gobernación, alcanzando un 39,4% de potencial de voto (21,9% de voto seguro y 17,5% de voto probable).

Sin embargo, el liderazgo del dirigente del PRO alineado con la Casa Rosada se registra con una luz de ventaja técnica de apenas medio punto sobre el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, quien se posiciona con un 38,9% de potencial (13,5% de voto seguro y 25,4% de voto probable). Santilli y Massa lideran los techos electorales en la provincia de Buenos Aires.

La paridad entre ambos referentes se enmarca holgadamente dentro del margen de error estadístico informado por la encuestadora (±3,1%), reflejando una competencia abierta y con altos niveles de resistencia. Santilli registra un 47,6% de rechazo (quienes afirman que "nunca lo votarían"), mientras que el rechazo hacia Massa se ubica en el 48,7%.

En un cercano tercer lugar dentro del lote de preferencia se ubica el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos provincial, Gabriel Katopodis, quien reúne un 35,1% de potencial electoral (18,2% de voto seguro) pero ostenta un rechazo sensiblemente menor, fijado en el 37,5%. Este piso de rechazo moderado posiciona a Katopodis como una de las variantes con mayor margen de crecimiento dentro del oficialismo provincial.

Katopodis combina un 35,1% de potencial con el menor rechazo entre las figuras principales.

Contraste de gestiones: Kicillof consolida ventaja sobre la administración de Milei

El relevamiento demoscópico expuso además una brecha sustancial en la evaluación de los liderazgos ejecutivos que operan sobre el territorio bonaerense. La gestión del gobernador Axel Kicillof —quien se encuentra impedido constitucionalmente de aspirar a un tercer mandato consecutivo en 2027— registra una aprobación del 48,7% frente a una desaprobación del 45,9%.

Por el contrario, la administración del presidente Javier Milei cosecha en el distrito bonaerense un nivel de desaprobación del 59,9%, contra un 38,6% de respaldo.

En términos de imagen personal, Kicillof conserva un diferencial positivo (49% de imagen favorable vs. 46% negativa), mientras que Milei anota un 35,7% de percepción positiva y un 61,3% de imagen negativa. Kicillof supera por más de diez puntos a Milei en aprobación de gestión en PBA.

La medición de los intendentes, la izquierda y el mapa libertario

En el desglose de los liderazgos territoriales del peronismo, la encuesta midió la proyección provincial de jefes comunales del conurbano y la capital bonaerense.

El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, encabeza este lote con un 26,1% de potencial total (9,6% de voto seguro), seguido por la intendenta de Moreno, Mariel Fernández (23,2% de potencial), el intendente de La Plata, Julio Alak (18,5% de potencial y 3,1% de voto seguro), Leonardo Nardini de Malvinas Argentinas (14,9%) y Federico de Achával de Pilar (15%).

En el universo opositor y libertario, la vicepresidenta Victoria Villarruel marcó un potencial del 34,6% pero sumó un rechazo del 51,5%, mientras que el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, anotó un 26,5% de potencial y el armador Sebastián Pareja cerró con un 11,4%. Por su parte, la dirigente del FIT Myriam Bregman se destacó con un 43,4% de imagen positiva, demostrando la diversidad de opciones en la línea de salida hacia 2027.

Los números de Zuban Córdoba muestran un escenario abierto para la sucesión de Kicillof.

Lo que tenés que saber sobre la encuesta de Zuban Córdoba