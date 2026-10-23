Presti anuncia compras militares mientras los uniformados reclaman salarios y atención médica.

El proceso de modernización y compras estratégicas impulsado por el Ministerio de Defensa de la República Argentina ingresó en una profunda contradicción operativa con la realidad socio-sanitaria de sus efectivos.

Mientras el ministro Carlos Alberto Presti encabeza anuncios de reequipamiento militar y adquisición de materiales para el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, el personal en actividad, retirados y sus familias enfrentan un severo deterioro en sus condiciones de vida.

La crisis institucional de la obra social militar sumó un hito crítico en octubre de 2026, tras formalizarse una orden administrativa para ejecutar el cierre y baja de habilitación de 31 farmacias propias en diez provincias, en el marco de un pasivo que asciende a los $210.000 millones. La obra social militar arrastra una deuda acumulada de $210.000 millones.

La parálisis de la cobertura sanitaria se desencadenó tras la firma del Decreto 88/2026, el cual dispuso la liquidación del esquema del IOSFA y la fragmentación del sistema en dos nuevas estructuras: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG). Sin embargo, la transición administrativa derivó en discontinuidades prestacionales severas.

El pasado 14 de octubre, el liquidador Gonzalo Secchi ordenó dar de baja la red de farmacias propias distribuidas en centros clave como Bahía Blanca, Mar del Plata, Córdoba, Mendoza, Rosario, Santa Rosa, Salta, San Juan, Comodoro Rivadavia y Ushuaia, dejando en la incertidumbre la provisión de insumos esenciales y la continuidad laboral de 284 trabajadores civiles. Ordenaron el cierre de 31 farmacias militares en diez provincias.

Reclamación de los gremios civiles y el corte de prestadores en el interior

La embestida sobre los servicios provocó la inmediata reacción de la Unión del Personal Civil de las Fuerzas Armadas (PECIFA) y de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

El dirigente sindical Rubén López confirmó el envío de cartas documento a la cartera conducida por Presti demanding la suspensión de los cierres y la preservación de los puestos de trabajo. En paralelo, la crisis se cobra víctimas en las provincias: el Colegio de Psicólogos de Córdoba ratificó que desde el 1.º de octubre rige la suspensión total de la atención para los afiliados de la OSFA y la OSFFESEG ante la falta de pago de saldos adeudados y la negativa a actualizar los aranceles profesionales, forzando a los uniformados a abonar las consultas de su propio bolsillo. El Colegio de Psicólogos de Córdoba cortó la atención a los afiliados militares por falta de pago.

La ilusión de las recomposiciones: la Resolución Conjunta 44/2026

En el plano estrictamente salarial, los ministerios de Economía y Defensa rubricaron la Resolución Conjunta 44/2026, que fijó aumentos escalonados para el trimestre septiembre-diciembre. Las grillas determinaron que un voluntario o marinero de segunda perciba un haber básico de $797.085 en octubre, alcanzando los $821.986 en diciembre; mientras que la categoría de Cabo Primero pasará de $1.021.681 a $1.053.598 en el mismo lapso.

No obstante, las asociaciones de retirados y personal en actividad advierten que la magnitud de los incrementos nominales queda neutralizada al tener que financiar con recursos propios los medicamentos sin descuento y las consultas privadas que la obra social no cubre, demostrando que el ajuste sanitario neutraliza las mejoras salariales otorgadas por el Estado.

Lo que tenés que saber sobre la crisis en Defensa