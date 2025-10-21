La Plata: Kicillof cerró campaña junto a Julio Alak y la CGT

El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó un plenario de la CGT en La Plata, donde criticó a Javier Milei por el acuerdo con Estados Unidos y reafirmó el rol del sindicalismo. El encuentro sirvió además para rendir homenaje a José Ignacio Rucci y derivó en un fuerte respaldo político al mandatario provincial, con pedidos para que sea candidato presidencial.

Críticas a Milei por el acuerdo con Estados Unidos

Durante el encuentro realizado este lunes en la sede de la CGT Regional La Plata, Axel Kicillof volvió a cuestionar las políticas económicas del gobierno nacional.

“Si recurrir al FMI ya era un fracaso, pedirle un rescate al Tesoro de los Estados Unidos es un fracaso al cuadrado”, afirmó el mandatario bonaerense, en alusión al reciente anuncio del presidente Javier Milei sobre el uso de fondos del Tesoro norteamericano.

Acompañado por el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, y los dirigentes sindicales Héctor Daer y Antonio Di Tomasso, Kicillof advirtió que en las elecciones del 26 de octubre “se ponen en juego los puestos de trabajo, los salarios, la salud y la educación pública”.

“El pueblo va a demostrar en las urnas que no se pueden llevar puestos los derechos de los trabajadores ni del pueblo argentino”, añadió.

El gobernador también cuestionó las reformas impulsadas por la Casa Rosada: “El Gobierno insiste con tres reformas estructurales —la laboral, la previsional y la impositiva— que solo benefician a los más ricos mientras reducen sueldos y jubilaciones. Si el pueblo las rechaza en las urnas, las intentarán imponer por decreto, porque están cumpliendo una orden. Pero el peronismo y todo el campo popular no lo van a permitir”, aseguró.

“Un gobierno que no pisa una fábrica”

Kicillof profundizó su crítica al vínculo de la administración nacional con Estados Unidos y a su política económica:

“Estamos frente a un gobierno que no camina las calles, no pisa una fábrica y solo sostiene la timba financiera. Decían que lo peor ya había pasado, pero ahora el mismo Donald Trump los contradice”, sostuvo, en referencia a los dichos del expresidente norteamericano sobre el rescate financiero argentino.

Apoyo político y homenaje a José Ignacio Rucci

El plenario de la CGT en La Plata también sirvió para rendir homenaje al histórico dirigente José Ignacio Rucci, en un acto que terminó transformándose en una demostración de apoyo a Kicillof.

El evento incluyó el renombramiento de la calle 36 entre 2 y 3 en honor al sindicalista asesinado en 1973.

El intendente Julio Alak, anfitrión del encuentro, aseguró que “Axel Kicillof tiene el bastón de mariscal para conducirnos hacia la Casa Rosada”. Las palabras del jefe comunal fueron acompañadas por cánticos de la militancia: “Se siente, se siente, Axel presidente”.

Entre los asistentes estuvieron también Héctor Daer, Hugo Moyano, y jefes comunales del conurbano bonaerense como Mario Secco (Ensenada) y Fabián Cagliardi (Berisso), quienes coincidieron en destacar la figura del gobernador como futuro líder del peronismo.

“Hay un ensamble bastante grande, con Axel a la cabeza, que nos da esperanza para el 2027”, dijo Secco.

Cagliardi, por su parte, aseguró: “El gobernador va a ser candidato a presidente. Viene una ola azul que no la para nadie”.

El Gobierno nacional insiste con que va a impulsar tres reformas estructurales: la laboral, la previsional y la impositiva, para seguir favoreciendo a los mismos de siempre mientras reducen sueldos y jubilaciones.



Ya lo dijeron los bonaerenses y ahora también se lo dice el… pic.twitter.com/pJLW37V7pl — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 20, 2025

El cierre estuvo a cargo de Aníbal Rucci, hijo del dirigente homenajeado, quien reforzó el clima político del plenario: “Aunque no te guste, nos vas a llevar a la Rosada”.