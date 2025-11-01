Asamblea caliente en Gimnasia: el balance que partió a la oposición en dos

La Asamblea Anual Ordinaria celebrada en la sede de Gimnasia terminó siendo todo menos ordinaria. Lo que debía ser una jornada institucional para tratar temas contables y administrativos, derivó en un verdadero campo de batalla política y emocional. Entre gritos, empujones y agresiones, se debatió un punto que se volvió el eje de la polémica: la aprobación del Balance de la gestión actual.

El documento, que refleja el estado financiero del club, fue finalmente aprobado por mayoría, pero su tratamiento encendió una mecha que todavía arde. Lo que parecía una formalidad contable se transformó en un símbolo de disputa entre sectores con visiones completamente opuestas sobre cómo debe encaminarse el futuro de la institución.

Uno de los protagonistas fue Carlos Anacleto, referente de Usina Tripera y candidato a presidente. En medio del caos, pidió la aprobación del Balance no como gesto de respaldo a la gestión, sino como un modo de evitar sanciones o consecuencias legales que podrían afectar a la próxima dirigencia. “El balance muestra una mala gestión, pero desaprobarlo complicaría aún más al club”, argumentó ante los socios presentes. Su postura, pragmática pero polémica, fue leída por algunos como un intento de mantener la institucionalidad en medio del desorden.

Del otro lado del salón, la posición fue diametralmente opuesta. Diego Patiño, líder de Legado Gimnasista y también candidato a presidente, mocionó rechazar el Balance y solicitó una auditoría integral. Su agrupación, respaldada por un equipo de contadores, sostiene que el documento aprobado no refleja los números reales del club y que su aceptación equivale a “dar impunidad a una de las gestiones más cuestionadas de los últimos años”.

“El rechazo no genera perjuicio alguno, por el contrario, abre la posibilidad de un balance transparente que los socios puedan evaluar con fundamentos”, sostuvo Patiño en su intervención. Según su visión, aprobar el documento es barrer bajo la alfombra irregularidades que merecen ser esclarecidas antes del cierre de ciclo dirigencial.

Lo cierto es que esta discusión no se da en el vacío. En 2021, durante la presidencia de Gabriel Pellegrino, el club ya había vivido un episodio similar: la desaprobación del Balance y la Memoria provocó una crisis institucional que recién se resolvió al año siguiente. Aquella experiencia sigue fresca en la memoria de los socios y explica, en parte, la postura precautoria de algunos sectores.

Sin embargo, más allá de las justificaciones técnicas, la Asamblea dejó al descubierto algo más profundo: una oposición dividida y desconfiada entre sí, que en vez de consolidarse frente al oficialismo, se fractura en torno a estrategias y discursos contrapuestos.

La imagen del Lobo, que hace apenas unos meses intentaba recomponer su orden político, vuelve a quedar golpeada por escenas de violencia, insultos y desconfianza mutua. El eco de la noche sigue resonando, y mientras la dirigencia intenta cerrar el capítulo, los candidatos ya piensan en cómo convertir este conflicto en argumento de campaña.

El balance económico quedó aprobado, pero el balance político y moral aún está pendiente. Gimnasia, otra vez, enfrenta su propio laberinto interno, donde los números son apenas la excusa visible de una disputa mucho más profunda.