Dieron de alta al pibe pincha: le amputaron una pierna tras ser atacado por una patota | VIDEO

En las puertas del Hospital San Juan de Dios, ubicado en 27 y 70 del barrio Meridiano V de La Plata, hablamos en exclusiva con Marcelo Castagnet, el joven hincha de Estudiantes que trabajaba repartiendo pizzas.

Hace 10 días, el sábado 17 de enero 2026 por la noche, Marcelo fue atacado en el barrio de 142 y 57 de la localidad de Los Hornos, por una orda de nueve asesinos drogados y alcoholizados, entre ellos dos mujeres con serios antecedentes penales, una de las cuales le clavó una cuchilla de grandes dimensiones que ocasionó una lesión tan importante que obligó a los médicos a amputarle su pierna derecha.

"Me internaron de urgencia, creí que me iban a curar, coser y me iría a mi casa, pero cuando desperté me faltaba la pierna derecha", fue lo más impactante del triste relato de la víctima, apenas le dieron el alta, rodeado de sus familiares y amigos, en las puertas del nosocomio donde fue atendido luego del salvaje episodio.

Atrás quedaron los peores momentos, el ataque sin sentido de la patota de los nueve horneros asesinos, el traslado en un auto de un vecino hasta la UPA (Unidad de Pronta Atención) N° 6 de Los Hornos, donde lo dejaron tres horas tirado en una camilla sin atención, el posterior traslado en ambulancia al San Juan de Dios, el peligro cierto de morir si no le cortaban su pierna y su desgarrador testimonio ante un periodista de PrimeraPagina.info.

Marcelo ya está en su casa, intentando recuperarse física y emocionalmente de semejante tragedia. Sin embargo, la justicia todavía tiene que actuar para detener, juzgar y encarcelar a los otros 5 asesinos que participaron del linchamiento. También se deberá juzgar el negligente accionar de los profesionales y empledados del UPA 6 de Los Hornos. En definitiva, nada de todo lo ocurrido debería volver a repetirse nunca más.

El ataque en manada y el avance judicial

La reconstrucción del hecho sitúa la escena en la madrugada del sábado 18 de enero, en la intersección de las calles 142 y 57. Mientras Marcelo se encontraba en la vereda, fue increpado por un grupo de personas que, tras una discusión, pasaron a la agresión física directa. En un ataque coordinado, recibió cuatro puñaladas: dos en la espalda, una en la entrepierna y la restante en la pierna derecha, que resultó fatal para su extremidad.

Por el hecho, la Policía logró detener a cuatro implicados: dos mujeres mayores de edad, de 19 y 20 años, y dos menores de 16 años. La investigación es llevada adelante de forma conjunta por la Justicia de adultos y el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, bajo la carátula de "tentativa de homicidio agravado por la participación de menores".

Mientras la ciudad de La Plata sigue de cerca el avance de la causa, Marcelo enfrenta la etapa más difícil de su vida, intentando aferrarse a la esperanza mientras el sistema judicial busca determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los atacantes que lo dejaron marcado para siempre.