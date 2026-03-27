Tope histórico para el Presidente: la imagen negativa de Javier Milei perfora el 60% en marzo

El escenario político nacional muestra signos de una marcada erosión en el respaldo popular hacia el gobierno de Javier Milei.

Según el último relevamiento de Atlas Intel, realizado entre el 20 y el 24 de marzo sobre más de 5.000 casos, la desaprobación del Presidente alcanzó un récord del 61,6%, mientras que su aceptación cayó al 36,4%, marcando un piso histórico para la serie.

Este deterioro representa un salto de 10 puntos en la imagen negativa desde el inicio de la gestión, superando incluso los picos de rechazo registrados en octubre pasado tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires.

Los factores del retroceso según el informe

Una economía desigual es un factor que preocupa. Si bien los sectores de energía y minería muestran dinamismo, la industria y la construcción dan señales claras de recesión. Más la sumatoria de una inflación resistente, que a pesar de la promesa oficial de llevarla al 1% mensual, el índice se mantiene estancado cerca del 3% desde junio del año pasado.

Otro punto en contra es la situación del mercado laboral en el que el desempleo cerró el 2025 en un 7,5%, la cifra más alta para un cuarto trimestre desde la pandemia de Covid-19. Y otro de los puntos negativos es el acuerdo con USA: El respaldo al pacto comercial con el gobierno de Donald Trump se desplomó del 60% en diciembre al 41% en marzo, ante el temor por el cierre de PyMEs y fábricas locales.

El impacto de la corrupción y el "Factor Adorni"

La agencia Bloomberg destaca que la imagen presidencial no solo se ve afectada por variables macroeconómicas, sino también por una serie de escándalos que han golpeado la narrativa de transparencia oficial.

El informe menciona específicamente las denuncias por el caso $LIBRA y las polémicas que rodean al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, como elementos que han horadado la confianza de los consultados en la última medición.