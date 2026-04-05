Internas radicales con fecha firme: La Justicia ratificó las elecciones para el 7 de junio

La disputa por la conducción de la UCR bonaerense sumó un capítulo decisivo en los tribunales.

Tras semanas de incertidumbre y presentaciones cruzadas, la resolución judicial de primera instancia puso fin a los intentos de dilatar el proceso electoral, confirmando que la voluntad del plenario partidario de adelantar los comicios fue ajustada a derecho.

El magistrado Alejo Ramos Padilla fue contundente al desestimar los argumentos que buscaban mantener la fecha original del 6 de septiembre.

Según el fallo, la demanda impulsada por Fernández carecía de sustento concreto, calificando los reclamos como "genéricos" y señalando que no se pudo demostrar ningún perjuicio real para los afiliados o las líneas internas con el cambio de calendario.

Los pilares del fallo judicial:

Validez del Plenario: La Justicia respaldó el accionar del Comité de Contingencia, confirmando que el adelantamiento contó con el quórum y las mayorías absolutas exigidas por la Carta Orgánica.

Sin necesidad de unanimidad: El juez derribó la tesis de que se requería un consenso total para modificar la fecha, aclarando que la normativa partidaria no impone esa restricción.

Plazos garantizados: Se determinó que el cronograma hacia el 7 de junio cumple con los tiempos legales de antelación, permitiendo que todos los sectores compitan en igualdad de condiciones.

Camino a las urnas el 7 de junio

Con el horizonte despejado, el radicalismo provincial entra ahora en la fase final de las negociaciones para el armado de listas.

La ratificación de la fecha obliga a los distintos espacios —desde el oficialismo partidario hasta los sectores críticos— a acelerar sus definiciones territoriales en los 135 municipios de la provincia.

Este fallo no solo ordena el calendario electoral, sino que también otorga una fuerte legitimidad institucional al proceso de renovación de autoridades.

Para los afiliados, la cita del 7 de junio representa la oportunidad de definir el perfil que adoptará el partido de cara a los desafíos políticos de 2027, en un contexto donde la UCR busca consolidar una identidad propia y diferenciada de los extremos.