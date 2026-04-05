La Fiesta de la Birra en Berisso: tres días de música, cerveceros locales y entrada gratuita

El evento, que llega a su edición número 12, reunirá durante las tres jornadas a productores cerveceros, gastronomía regional y bandas en vivo. Todo CON ENTRADA LIBRE Y GRATUITA.

La celebración marcará además el inicio de un año especial para la movida cervecera local, ya que será la primera de dos fiestas previstas para 2026, con otra edición programada para diciembre. Así que no te la podés perder, no querés esperar hasta fin de año por una buena birra.

Uno de los ejes principales del evento será el esperado impulso a la producción local. El 90% de las cervezas que se ofrecerán serán elaboradas por productores de Berisso, con algunas participaciones invitadas de La Plata.

La gastronomía estará a cargo de emprendedores y comerciantes de la región, (La Plata, Berisso y Ensenada); consolidando una fiesta con fuerte identidad local.

Además, varios cerveceros de la ciudad llegan al evento con importantes premios recientes obtenidos en la Copa Tres Ciudades. Entre ellos se destacan:

@labirradk, que obtuvo medalla de Oro en la categoría British Stout.

@cerveza.alvignano, medalla de Plata en Belgian Beers.

@lothusbirraartesanal, medalla de Plata en Belgian Beers.

@orilla.birra, que logró dos medallas de Bronce, en Belgian Beers y German & Czech Beers.

La fiesta es organizada por la Asociación Cerveceros de Berisso, con su presidente Gabriel Montenegro cómo principal impulsor de esta hermosa movida. Con la participación de productores y emprendedores de la zona, la "Fiesta de la Birra" busca consolidarse como uno de los eventos regionales más convocantes.

Cronograma completo

Viernes 10 de abril (Día 1)

-Tobbas

-Osica Las Karras

-Viejas Locas F&A

-Tarea Fina con Walter Sidotti

Invitados: Wayra Iglesias y El Soldado

Sábado 11 de abril (Día 2)

-La Curda

-Juliana Wilson

-Cinco Monos y un Gabán

-Misti-Ka

-Quiero Cumbia

-Sebastián Mendoza

-E La Kossa

-Doble A

Domingo 12 de abril (Día 3)

-Coyotes

-Esquirlas ASM

-La Medianera

-La Cumparsita

-Santi Camacho

-Versión Animal

Entre los artistas destacados que se presentarán durante la fiesta, uno de los números más esperados será el de Sebastián Mendoza, referente de la movida tropical, que estará el sábado 11 de abril. La expectativa por su presentación es alta: la nota publicada previamente anunciando su show superó el millón de visualizaciones en el portal y alcanzó más de 500 mil reproducciones en redes sociales, reflejando el fuerte interés del público por su participación en el festival.

Con música en vivo, cervezas artesanales locales y propuestas gastronómicas, la Fiesta de la Birra vuelve a Berisso como un gran punto de encuentro para vecinos y visitantes de toda la región.