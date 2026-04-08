Caos bajo la lluvia: el transporte en el AMBA al borde del colapso por el recorte de micros

El escenario en las calles de La Plata, Berisso y Ensenada este martes por la mañana fue una postal del hartazgo.

Bajo una llovizna persistente y una humedad asfixiante, miles de usuarios del transporte público quedaron rehenes de una medida de fuerza empresarial que redujo drásticamente las frecuencias.

Las paradas se transformaron en hormigueros de pasajeros empapados que veían pasar las unidades repletas sin que estas se detuvieran.

La crisis, que comenzó a profundizarse ayer lunes, responde a la decisión de las cámaras de transporte de recortar servicios ante lo que denuncian como un desfasaje insostenible entre el precio del gasoil y los subsidios que reciben del Gobierno.

Sin una solución a la vista, el "bolsillo" del trabajador bonaerense no solo sufre por la tarifa, sino por la pérdida de presentismo y el riesgo físico de viajar en condiciones infrahumanas.

👉 "Los colectivos pasan hasta el tope, con gente viajando en los escalones y colgada de las barandas. Es un peligro total y nadie da una respuesta", relataron usuarios afectados en la zona de Plaza Italia en la ciudad de La Plata.

Un combo peligroso: falta de unidades y riesgo vial

La postal del martes lluvioso agravó los problemas de seguridad. Con las unidades circulando al máximo de su capacidad, muchos choferes se ven obligados a no detenerse en las paradas intermedias, dejando a trabajadores y estudiantes a la intemperie.

Quienes logran subir, lo hacen en condiciones de hacinamiento extremo, con pasajeros suspendidos sobre los estribos de las puertas, una práctica prohibida que pone en riesgo la vida ante cualquier frenada brusca sobre el pavimento mojado.

Desde el sector empresarial sostienen que la situación es límite. El costo operativo se disparó y aseguran que sin una inyección urgente de fondos o un nuevo aumento del boleto, la frecuencia no se normalizará.

Mientras tanto, en la capital bonaerense, el humor social está por el piso: el tiempo de espera en algunas líneas locales ya supera los 40 minutos.



Lo que tenés que saber sobre el conflicto

Medida: Las empresas de micros mantienen una reducción de frecuencias por "costos insostenibles".

El reclamo: Exigen al Gobierno una actualización de los subsidios o del valor del pasaje debido al precio del gasoil .

Impacto: Paradas abarrotadas, demoras de casi una hora y unidades circulando con exceso de pasajeros.

Riesgo: Usuarios viajan colgados de las puertas, agravado por las condiciones climáticas del martes.

Sin respuestas oficiales y con el clima en contra

A pesar del caos visible en cada esquina de la ciudad, hasta el momento no hubo un anuncio oficial que garantice la normalización del servicio para el resto de la jornada.

La falta de unidades afecta no solo la puntualidad, sino la dinámica económica de la región, donde el comercio y la administración pública dependen del flujo constante de las líneas locales y las provinciales.

Para el bonaerense de a pie, la incertidumbre es total. La combinación de "motosierra" en los subsidios y la intransigencia empresarial ha convertido el acto de ir a trabajar en una odisea que hoy sumó el factor climático como agravante.