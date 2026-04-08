Elecciones en UPCN: La Plata fue el escenario del rugido estatal de la Lista Azul y Blanca.

El Camping de Arana, en las afueras de La Plata, dejó de ser un predio de recreación para convertirse en el epicentro del poder sindical estatal.

El fin de semana último miles de afiliados acompañaro a los integrantes de la Lista Azul y Blanca de UPCN en el que realizaron un cierre de campaña de cara a las elecciones del 9 de abril.

Con la mística de las grandes movilizaciones bonaerenses, Andrés Rodríguez y Fabiola Mosquera ratificaron que el gremio no solo discute paritarias, sino que se planta como el último bastión en la "reconstrucción del Estado".

La foto del poder: Alak, Correa y la CGT regional

La presencia del Ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, y del intendente de La Plata, Julio Alak, no fue un saludo protocolar. Representa el aval explícito del gobierno de Axel Kicillof a la conducción de Fabiola Mosquera en la Provincia de Buenos Aires.

En las sillas de primera fila también se ubicaron los pesos pesados de la CGT Regional La Plata: Julio Castro (SOSBA) y Antonio Di Tomasso (UOM), junto al histórico Héctor Nieves.

Esta amalgama entre el funcionariado y el sindicalismo de base en la Capital bonaerense marca una línea clara frente al ajuste nacional. La unidad no es solo de lista (única en este caso), sino estratégica frente a un contexto económico que asfixia el bolsillo del empleado público en el Gran La Plata.

Lo que tenés que saber sobre la elección de UPCN

Fecha clave: Las elecciones internas nacionales y provinciales son el 9 de abril .

La fórmula: Andrés Rodríguez busca renovar como Secretario General de UPCN Nación , con Fabiola Mosquera como Secretaria Adjunta (período 2026-2030 ).

Territorio: En la Provincia , Mosquera encabeza la Lista Azul para ratificar su mando en UPCNBA .

El mensaje: Defensa de la carrera administrativa y del Estado bajo el concepto de Justicia Social .

Presencia política: Fuerte respaldo del Ministro Walter Correa y el intendente Julio Alak.

Fabiola Mosquera: "Una organización que los va a sostener"

Al subir al escenario en Arana, Fabiola Mosquera apeló a la fibra emocional del delegado de base.

"Es un orgullo tenerlos acá. Acá hay una organización que los va a sostener", disparó la candidata a Secretaria General en la Provincia.

Su discurso se centró en la contención frente a la crisis, reafirmando su compromiso de acompañar a Andrés Rodríguez en la cúpula nacional durante el próximo cuatrienio.

Andrés Rodríguez: El Estado no es negociable

Por su parte, el "Centurión" Andrés Rodríguez le dio el cierre político que el acto buscaba. Lejos de un tono meramente administrativo, el jefe de UPCN Nación elevó la apuesta:

👉 "Esta campaña es mucho más que pelear por el salario y la carrera administrativa, es pelear por la reconstrucción del Estado. La sociedad necesita el Estado bajo el concepto de justicia social".

La masividad de la convocatoria en La Plata funciona como un termómetro de lo que vendrá el 9 de abril.

Con una lista de unidad, el gremio busca no solo legalidad en las urnas, sino la legitimidad de una calle que, al menos en territorio bonaerense, parece responder con disciplina al liderazgo de la Lista Azul y Blanca.