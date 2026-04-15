Tranzas políticos: el coimero Massot teje acuerdos ocultos con Kicillof a espaldas de CFK y le vota todo a Milei

El escenario político de la Provincia de Buenos Aires expone las miserias del pragmatismo extremo. El gobernador Axel Kicillof encabezó la semana pasada una reunión clave en La Plata con los Diputados Emilio Monzó y Nicolás Massot.

Desde Calle 6 intentaron disfrazar la cita como una simple charla de coyuntura. Sin embargo, abrazar a los ex referentes del PRO, que compartieron recinto durante la gestión de Mauricio Macri, rompe el relato del peronismo combativo.

La cumbre marca un abierto desafío a la línea de conducción de Cristina Kirchner. Mientras el kirchnerismo duro repudia el modelo económico de Javier Milei, Axel Kicillof negocia en las sombras con los mismos legisladores que le votan todo a la Casa Rosada.

Lo que tenés que saber sobre la cumbre en La Plata Reunión secreta: Axel Kicillof recibió a los Diputados Emilio Monzó y Nicolás Massot .

Contradicción K: El Gobernador teje alianzas con los garantes legislativos de Javier Milei .

Escándalo minero: Nicolás Massot enfrenta denuncias por viajar gratis a Estados Unidos invitado por una minera tras votar contra los glaciares.

Interna feroz: El armado desafía directamente la autoridad de Cristina Kirchner pensando en el 2027.

Dádivas, valijas y minería: los nuevos socios de Kicillof

El nivel de cinismo político alcanza su punto máximo al analizar el prontuario reciente de los invitados. Nicolás Massot votó a favor de entregar los glaciares argentinos la semana pasada en el Congreso.

Pero el escándalo no termina en la vergonzosa votación. Esta misma semana, el Diputado emprende un viaje con todos los gastos pagados a los Estados Unidos, financiado directamente por una empresa minera internacional.

En cualquier país serio, esta maniobra se denomina dádiva y amerita una investigación penal automática. Sin embargo, estos valijeros arrastrados de la política luego se pasean por los canales de televisión dándose baños de transparencia y anticorrupción.

¿Es esta la base moral sobre la que Axel Kicillof planea edificar su candidatura para el 2027? El peronismo de centro que intentan armar junto al diputado Miguel Ángel Pichetto huele más a impunidad que a renovación política.

De Pichetto a la Myriam Bregman: el cambalache de Axel

La trama de traiciones se complejiza aún más. Miguel Ángel Pichetto, armador principal de este espacio autodenominado racional, ya se había reunido con Cristina Kirchner en febrero, demostrando que los límites ideológicos son de goma.

Mientras negocia gobernabilidad con la derecha dialoguista, Axel Kicillof también recibe los insólitos mimos del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. El riojano propuso una alianza que roza lo bizarro.

👉 "Me gusta mucho, tenemos similitudes en la forma de pensar. Es una mujer racional con la cual se puede debatir", lanzó Ricardo Quintela en declaraciones radiales, avalando una insólita fórmula provincial con la dirigente de izquierda Myriam Bregman.

Todo vale en la desesperación por retener el poder en el PJ. Mientras la Provincia de Buenos Aires sufre la asfixia económica, su dirigencia prefiere lotear su futuro entre dadores de dádivas y defensores del ajuste.