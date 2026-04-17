Evasión, abusos y silencio político: embargo de 4 mil millones a los Mazzacane y connivencia de la ACTC con Kicillof

La Justicia Federal de La Plata asestó un golpe letal al corazón del automovilismo argentino. Hugo Mazzacane y su hijo, Gastón Mazzacane, presidente y vicepresidente de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera (ACTC), fueron procesados y embargados por una colosal estafa al fisco.

La fiscal Laura Roteta y el juez Alejo Ramos Padilla, titular del Juzgado Federal N.º 1 de La Plata, desmantelaron una estructura de evasión monumental. A través de la distribuidora de cervezas Quilmes Tolosa S.A., la familia orquestó un esquema de ventas en negro y vaciamiento patrimonial entre 2014 y 2024.

El fraude contra el Estado asciende a la astronómica cifra de $3.965.225.508. El operativo, impulsado por una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), derivó en el embargo de más de 100 vehículos, siete inmuebles y once cuentas bancarias pertenecientes al clan.

Radiografía del clan: de la evasión fiscal al abuso sexual

¿Quiénes son realmente los dueños del Turismo Carretera? Hugo Mazzacane maneja la ACTC con mano de hierro y no es un novato en los tribunales. En 2018, el juez Luis Armella lo investigó por una red de facturas apócrifas y lavado de dinero vinculada a las escuderías del TC.

Su hijo, Gastón Mazzacane, carga con un prontuario aún más sombrío. El ex piloto de Fórmula 1, que a sus 50 años sigue compitiendo, fue denunciado penalmente por su ex pareja. La víctima declaró haber sido sometida a relaciones sexuales no consentidas durante cinco años.

A pesar de la gravedad de la acusación por abuso sexual, la ACTC jamás lo apartó de las pistas. Gastón Mazzacane continúa en la grilla de partida, normalizando la violencia y la impunidad frente a los miles de fanáticos que siguen la categoría en toda la Argentina.

Politano denunció el negocio de las carreras clandestinas

La matriz de corrupción va mucho más allá de los impuestos. El ex piloto y periodista Julio Politano expuso públicamente el peligroso manejo del Autódromo Roberto Mouras de La Plata. Politano desnudó la ilegalidad con la que opera el predio bajo la gestión de Hugo Mazzacane.

Julio Politano denunció que el mítico circuito funciona al margen de la ley. "Funciona con una habilitación cuestionable", aseguró el periodista, detallando que el predio está autorizado para 7.500 personas, pero en las finales del Turismo Carretera ingresan más de 30.000, sin ningún tipo de control.

Además, Politano reveló que estos eventos masivos carecen del aval de la Comisión Provincial de Automovilismo y Motociclismo (CoPAM). En la práctica, la ACTC organiza carreras clandestinas avaladas por la inacción del Estado, poniendo en riesgo la vida de miles de espectadores.

El nivel de mafia y hostigamiento es tan brutal que Julio Politano debió presentar su informe formalmente ante la Legislatura bonaerense y el Concejo Deliberante de La Plata, aconsejado por sus abogados, para resguardar su integridad física y la de su familia.

Axel Kicillof y la obscena connivencia política

Es imposible evadir casi 4 mil millones de pesos y operar un autódromo clandestino durante una década sin protección política. El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ha sido un socio institucional clave para lavar la imagen de Hugo Mazzacane.

Lejos de investigar las denuncias, Axel Kicillof se pasea asiduamente por el Autódromo Roberto Mouras. Acompañado por el Ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y algunos otros funcionarios cercanos, el Gobernador se abraza con los ahora procesados, garantizándoles impunidad.

Durante el último Gran Premio Coronación, Axel Kicillof defendió el espectáculo de los evasores. "Ver al autódromo de La Plata repleto es un orgullo que nos impulsa a seguir trabajando", declaró cínicamente, mientras el fisco provincial y nacional eran saqueados sistemáticamente.

Mientras al ciudadano bonaerense de a pie se lo asfixia con aumentos de impuestos y multas implacables, la dirigencia política protege a los magnates del automovilismo. La foto de Axel Kicillof sonriendo junto a Hugo Mazzacane es la radiografía perfecta de una casta que opera de espaldas a la ley.