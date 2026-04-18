Conflicto total en PAMI: el brutal ajuste de Milei que deja a los jubilados sin médicos ni odontólogos

La disputa entre el PAMI y los trabajadores sanitarios dejó de ser un simple reclamo sectorial para transformarse en una crisis sistémica. Lo que comenzó como una queja aislada de los médicos de cabecera escaló de manera vertiginosa. Hoy, la bronca envuelve a asociaciones provinciales, colegios profesionales y sindicatos enteros en toda la Argentina.

La chispa que encendió el conflicto fue la modificación del esquema retributivo impulsado por las autoridades del PAMI. La polémica resolución reordenó el nomenclador y trasladó el grueso de las prestaciones hacia un sistema capitado. En criollo: el organismo paga un monto fijo por paciente, licuando drásticamente el valor real de cada consulta individual.

Este rediseño estructural vino acompañado de la eliminación de incentivos económicos históricos, como los bonos por formación de posgrado. A esto se le suma un combo letal para el bolsillo del profesional: atrasos crónicos en los pagos y una inflación que pulveriza cualquier tipo de rentabilidad. "Es un ajuste encubierto alineado con la política de reducción del gasto público que destruye el modelo prestacional", denuncian desde las bases gremiales.

Para el ciudadano de la Argentina, el impacto directo ya se siente con crueldad en las salas de espera. Los médicos reducen sus cupos de atención, restringen los turnos disponibles o, directamente, evalúan abandonar de forma definitiva el sistema del PAMI.

El plan de fondo: ajuste fiscal por encima de la calidad sanitaria

La lectura estratégica detrás de esta maniobra burocrática es clara y responde a una política inflexible de reducción del gasto público. El PAMI busca mayor previsibilidad presupuestaria trasladando el riesgo económico directamente sobre las espaldas del prestador. La narrativa oficial de la "simplificación administrativa" funciona como una fachada perfecta para ocultar el brutal recorte.

Los riesgos sanitarios son alarmantes a corto y mediano plazo en cada municipio de la Provincia de Buenos Aires. El modelo actual incentiva la atención rápida por volumen, reduciendo severamente el tiempo promedio dedicado a revisar a cada paciente. Esto se traduce de inmediato en menos controles preventivos efectivos.

Al romperse el vínculo y la eficiencia en el primer nivel de atención, el desenlace es inevitable: un aumento masivo de derivaciones. Miles de jubilados que no encuentran respuesta en sus médicos de cabecera terminan abarrotando las guardias, empujando hacia el límite a un sector público que ya se encuentra saturado.

La crisis se expande y arrastra a los odontólogos bonaerenses

La fase actual del conflicto sumó a nuevos actores que amplificaron de golpe la capacidad de presión y daño contra la cúpula del PAMI. Los odontólogos y los prestadores independientes no capitados decidieron unirse a las fuertes medidas de fuerza operativas.

El reclamo de estos nuevos sectores es unánime e idéntico al de los médicos clínicos. Denuncian honorarios absolutamente insuficientes, meses de inexplicables retrasos en las liquidaciones y una nula actualización de los aranceles frente al aumento desmedido de los insumos y costos operativos.

El escenario crítico asoma en el horizonte más próximo si las partes no logran sentarse a destrabar el esquema financiero. El colapso parcial del primer nivel de atención en diversas regiones clave de la Provincia de Buenos Aires dejó de ser una amenaza para convertirse en una realidad inminente.