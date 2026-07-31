El "milagro" de la Avenida 19: la verdulería de La Plata que desafía la inflación y le gana al Mercado Central | VIDEO

En un escenario donde el bolsillo del laburante no da más y la inflación parece un monstruo indomable, hay una verdulería mayorista en la Ciudad de La Plata, que está rompiendo todos los manuales de la economía de guerra actual.

No es una gran cadena de supermercados ni un anuncio rimbombante del Gobierno Nacional. Se trata de N&M Autoservicio, el local de la Avenida 19 entre 522 y 523, donde su dueño, Nelson Mendoza, logró lo que muchos consideran imposible: ganarle al Mercado Central en variedad y, sobre todo, en precio.

La realidad en las góndolas bonaerenses es asfixiante. Con las ventas minoristas cayendo un 3,6% en lo que va de 2026 según datos de CAME, el consumo de alimentos básicos se ha transformado en un ejercicio de supervivencia.

Sin embargo, en el corazón de Tolosa, la resistencia tiene nombre y apellido. Nelson Mendoza presentó recientemente una estructura de ofertas que dejó mudos a los especuladores: mantiene los mismos precios desde hace al menos dos meses.

“La idea es que la gente pueda seguir comprando y cuidando el bolsillo”, disparó Nelson Mendoza durante una transmisión en vivo para PrimeraPagina.info, LaMovidaPlatense.com.ar y NoticiasEnsenada.info, tres portales del reconocido multimedios nacional Grupo Primera Página SRL.

Sus palabras no son solo un eslogan publicitario; son una declaración política en medio de un ajuste que golpea con fuerza a la Clase Media y a los sectores más vulnerables de la Provincia de Buenos Aires.

El fenómeno de N&M Autoservicio no es casualidad. Mientras la gestión de Julio Alak intenta contener la crisis social en el municipio y el gobernador Axel Kicillof busca alternativas para frenar la escalada de precios, el sector privado de cercanía empieza a dar respuestas directas. Lo que sucede en la Avenida 19 es una muestra de que la eficiencia y el compromiso social pueden ir de la mano.

Calidad premium en tiempos de malaria

Lo primero que salta a la vista al ingresar al local de Nelson Mendoza es la calidad de la mercadería. En un contexto donde la baja del consumo suele empujar a los comercios a ofrecer productos de segunda o tercera categoría, en N&M Autoservicio la apuesta es por lo Premium. Frutas y verduras frescas, stock en cantidad y una exhibición que nada tiene que envidiarle a las boutiques de comida de Capital Federal, pero con precios de Tolosa.

“Mercadería de calidad premium y en gran cantidad”, es la premisa que repite el comerciante. Esta estrategia le permitió fidelizar a una clientela que llega no solo de las zonas aledañas, sino de diversos puntos de La Plata, Berisso, Ensenada y gran parte del sur del conurbano bonaerense, hartos de los aumentos semanales que aplican las grandes superficies. La fidelidad del vecino es el activo más grande de este emprendimiento que no para de crecer.

Pero la visión de Nelson Mendoza va más allá de la venta del día a día. En el local, las ofertas están señalizadas con claridad, permitiendo que el vecino sepa exactamente cuánto va a gastar antes de llegar a la caja. Esta transparencia es un bálsamo en una economía donde los precios de referencia han desaparecido por completo.

Un motor para emprendedores y ventas mayoristas

Uno de los puntos más disruptivos de la propuesta de N&M Autoservicio es su esquema de ventas mayoristas. No se trata solo de venderle al consumidor final, sino de convertirse en un proveedor estratégico para la región. Nelson Mendoza ofrece descuentos especiales para quienes compran en cantidad, permitiendo que otros pequeños comerciantes puedan sostener sus persianas levantadas.

“Queremos ayudar a los emprendedores a que puedan arrancar su propio negocio”, afirmó Nelson Mendoza. Esta pata del negocio tiene un trasfondo social profundo: en una Argentina con desempleo creciente, facilitar el acceso a mercadería a precio de costo para que un vecino pueda abrir su propia verdulería de cercanía es, lisa y llanamente, generar trabajo genuino.

La propuesta es clara: el comerciante que recién empieza puede acceder a los mismos valores que maneja el autoservicio en la Avenida 19. Esto elimina intermediarios y permite que el beneficio del precio bajo se traslade en cascada a otros barrios de la periferia platense. Es, en la práctica, una red de contención económica privada.

Expansión y futuro: ¿Se viene una nueva sucursal?

El éxito del modelo de gestión de Nelson Mendoza ya está pidiendo pista para expandirse. Durante el recorrido por el local, se pudo observar un flujo constante de clientes, lo que valida la premisa de que cuando el precio es justo y la calidad es buena, la demanda responde incluso en las peores crisis.

Ante este panorama, el propietario lanzó una primicia que ilusiona a los vecinos de otras localidades: “Existe la intención de abrir una nueva sucursal próximamente”. Este anuncio no es menor; en un año donde la mayoría de los comerciantes pyme están pensando en cómo achicarse o cerrar, que un emprendimiento platense hable de expansión es una señal de esperanza y robustez financiera.

La posibilidad de trasladar este modelo de "Precios Cuidados" propios a otros puntos de la región podría marcar un antes y un después en la distribución de alimentos en La Plata. La gestión de Nelson Mendoza demuestra que el problema no es siempre la falta de recursos, sino muchas veces la falta de compromiso con el territorio.

El rol del comercio de cercanía frente al Mercado Central

Históricamente, el Mercado Central fue el lugar de referencia para conseguir precios bajos. Sin embargo, los costos de logística, el tiempo de traslado y la dispersión de precios dentro del mismo predio han hecho que muchos platenses dejen de verlo como una opción viable. Ahí es donde entra N&M Autoservicio.

Al evitar el viaje hasta las afueras y ofrecer una experiencia de compra más humana y personalizada, Nelson Mendoza logró desbancar al gigante. Los vecinos valoran la cercanía, la atención de su propio dueño y el hecho de que, al final del ticket, la diferencia de precio con el Mercado Central es mínima o incluso inexistente, sobre todo si se tiene en cuenta el gasto en combustible y tiempo.

En definitiva, lo que pasa en la Avenida 19 entre 522 y 523 es un caso de estudio para la dirigencia política y económica. Es la prueba de que se puede cuidar el bolsillo de la gente, apoyar a los emprendedores y crecer, todo al mismo tiempo. Nelson Mendoza y su equipo en N&M Autoservicio no solo venden frutas y verduras; están vendiendo un modelo de resistencia frente a la incertidumbre.

Lo que tenés que saber sobre N&M Autoservicio