El experimento libertario de Javier Milei hace agua por los cuatro costados y los números ya no pueden ocultar el inmenso desastre nacional. La última encuesta nacional de la prestigiosa Universidad de San Andrés expuso una radiografía brutal y sin filtros de la actual gestión política.

El sondeo, realizado en abril de 2026 sobre 1.007 casos, arrojó un contundente y unánime rechazo social. Ningún funcionario del riñón del Poder Ejecutivo logra superar el diferencial negativo de imagen en toda la República Argentina.

La insatisfacción con la marcha general del Gobierno alcanzó un alarmante 68% en medio del ajuste más salvaje. Apenas un escaso 28% de los encuestados defiende todavía el rumbo de una administración que asfixia diariamente al pueblo.

El nivel de desaprobación de la gestión presidencial se disparó velozmente hasta el 61%, consolidando una caída libre sin frenos a la vista. El núcleo duro del oficialismo se desintegra frente a los tarifazos letales y la crisis que golpea a Buenos Aires.

La aprobación del Gobierno de Javier Milei quedó estancada en un pobrísimo 36%, marcando el punto más bajo de su desgastado mandato. Las promesas incumplidas y la licuación de los ingresos destruyeron el pacto de confianza original con el electorado de la Argentina.

Los hundidos del oscuro Gabinete

Sorpresivamente, el mejor posicionado del listado gubernamental es un ex PRO: Diego Santilli apenas rasguñó un triste 27% de imagen positiva. Esto demuestra cruelmente que la sociedad rechaza a los puristas libertarios y prefiere a los reciclados de la vieja política.

Sandra Pettovello y Luis Caputo comparten un pobrísimo 25% de aceptación, reflejando el hartazgo total ante la miseria planificada. La ministra de Capital Humano y el titular del Ministerio de Economía son hoy los rostros del hambre en la Provincia de Buenos Aires.

Por su parte, Federico Sturzenegger no logra repuntar y ostenta un magro 21% de apoyo popular tras meses de asfixia. El ideólogo de la desregulación económica es visto como un verdugo despiadado por las pequeñas y medianas empresas de la Argentina.

Karina Milei, la intocable monarca de Olivos, se desplomó a un humillante 18% de imagen positiva en la reciente medición. Como venimos denunciando desde PrimeraPagina.info, sus escándalos financieros le pasaron una carísima factura frente a la opinión pública.

El descalabro ético y moral de la gestión golpeó de lleno en la credibilidad de figuras otrora intocables como Karina Milei. ¿Cómo puede la hermana del Presidente hablar de austeridad cuando es señalada por oscuras operaciones en paraísos fiscales?

El vocero presidencial Manuel Adorni apenas cosechó un 17% de valoración favorable, pagando carísimo su constante soberbia frente a los micrófonos. Sus chicanas baratas ya no causan gracia en una Argentina donde las familias no llegan a la segunda semana del mes.

Funcionarios de menor perfil como Alejandra Monteoliva y Pablo Quirno exhiben cifras raquíticas del 13% y 12% respectivamente. La absoluta falta de gestión y la impericia técnica de estos nombramientos libertarios no pasan desapercibidas para el ciudadano de a pie.

Carlos Presti se hunde con un 11%, demostrando que el organigrama del Estado es un cementerio de dirigentes inoperantes. La falta de respuestas a las demandas sociales más urgentes terminó por dinamitar cualquier atisbo de credibilidad oficial.

Juan Bautista Mahiques toca el fondo del abismo estadístico con un patético 9% de apoyo ciudadano. Como revelamos exhaustivamente en PrimeraPagina.info, el rol del ministro de Justicia encubriendo a la mafia de la AFA destrozó su imagen pública para siempre.

La presencia de Juan Bautista Mahiques en el fondo del pozo estadístico es un acto de absoluta justicia poética y social. El funcionario encargado supuestamente de velar por las leyes es el mismo que brindó su asqueroso blindaje a la corporación futbolística.

Finalmente, el titular de salud Mario Lugones se consolida como el peor funcionario con un paupérrimo 8% de aprobación. El vaciamiento sistemático de los hospitales públicos y la falta de medicamentos explican este repudio masivo en la República Argentina.

Hambre, salarios y mucha corrupción

La falta de trabajo lidera cómodamente el ranking de las mayores preocupaciones sociales con un abrumador 40% de las respuestas. El cierre masivo de fábricas y la paralización total de la obra pública dejaron en la calle a cientos de miles de argentinos.

Le siguen muy de cerca los bajos salarios con un 39%, evidenciando que el cruel ajuste lo pagó la clase trabajadora y no la casta. Los magros ingresos de los jubilados y empleados registrados no alcanzan para cubrir ni siquiera la canasta básica.

La corrupción gubernamental escaló de forma explosiva al 38%, destrozando por completo el relato moral de La Libertad Avanza. Los escándalos revelaron sin tapujos que los nuevos libertarios resultaron ser iguales o peores que sus antecesores.

El caso del evasor Carlos Frugoni, que ocultaba mansiones millonarias en Miami, impulsó fuertemente este índice del 38% de preocupación ciudadana. La sociedad de Argentina no tolera que le exijan sacrificios de sangre mientras los funcionarios fugan capitales al extranjero.

Curiosamente, la histórica inflación quedó relegada a un cuarto puesto con apenas el 20% de las mayores preocupaciones. Esto ocurre porque la "paz cambiaria" se logró a costa de una recesión brutal que aniquiló el poder adquisitivo en Buenos Aires y el interior.

La podredumbre del poder institucional

La crisis de representatividad no se limita al Poder Ejecutivo, que apenas recoge un 26% de satisfacción ciudadana. Todas las instituciones dependientes del Estado se encuentran sumidas en un desprestigio absoluto producto de la lejanía con las necesidades reales.

La satisfacción con el Senado de la Nación apenas llega a un trágico 16%, confirmando el repudio total a la dirigencia legislativa. Los oscuros pactos de impunidad a espaldas del pueblo terminaron por asquear a una sociedad civil que exige transparencia urgente.

Peor aún es el terrible escenario en la Cámara de Diputados, que se hunde miserablemente con un 15% de aprobación social. La bochornosa compra de voluntades y la tranza política constante dinamitaron el prestigio de este pilar de la democracia en Argentina.

El ciudadano argentino observa con total indignación cómo la dirigencia discute sus propios privilegios mientras el país se desangra económicamente. Este violento divorcio absoluto entre la agenda política y la realidad barrial es el caldo de cultivo ideal para un estallido.

¿Un futuro negro para Argentina?

El pesimismo estructural sobre el destino de la República Argentina es la marca registrada de la tétrica era libertaria. Un contundente 56% de la población cree firmemente que el país está hoy mucho peor que hace exactamente un largo año.

La desesperanza más profunda se apodera de las calles: el 43% de los argentinos asegura que la situación empeorará dramáticamente. El tan ansiado y prometido rebote económico de la gestión terminó siendo una cruel y cínica mentira gubernamental sin sustento.

El margen de error del +/- 3,15% de la Universidad de San Andrés no alcanza para maquillar la magnitud real de este colapso político. Los números fríos de la consultora confirman lo que se respira diariamente en cada esquina del conurbano de la Provincia de Buenos Aires.

Javier Milei y su desgastado equipo enfrentan un escenario de absoluta orfandad de cara a los próximos desafíos institucionales. Si la gestión no da un volantazo urgente, este experimento terminará devorado por la misma crisis social que alguna vez prometió solucionar.

Lo que tenés que saber sobre la encuesta