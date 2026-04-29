El desembarco de un personaje "malevolo" en Buenos Aires: la oscura razón por la que Peter Thiel se instaló en Argentina

El arribo de Peter Thiel a la Argentina no es un dato de color para las revistas de chimentos. Es un movimiento tectónico en la geopolítica del poder.

El fundador de PayPal, el primer inversor de Facebook y el cerebro detrás de Palantir, ha decidido comprar una propiedad en el país para residir durante los próximos dos meses.

Pero el "genio del mal", como lo llaman en Silicon Valley, no viene a tomar sol. Viene a diseñar el futuro en el laboratorio predilecto de la derecha global: la Argentina de Javier Milei.

Peter Thiel, nacido en Frankfurt en 1967 y criado en las afueras de San Francisco, es el arquitecto de la "Ilustración Oscura". Un hombre que sostiene, sin ponerse colorado, que "la democracia es incompatible con la libertad".

Para Peter Thiel, el Estado no es una institución a la que plegarse, sino un cliente al que hay que venderle el software de la vigilancia total. Su estancia en el país coincide con un momento crítico: la negociación por el desembarco de Palantir en el Ministerio de Seguridad.

La interna por el "Ojo de Batman": Bullrich vs. Karina Milei

La trama se vuelve espesa cuando los cables de Silicon Valley se cruzan con los de la Casa Rosada. Se sabe que Patricia Bullrich regresó de sus encuentros con funcionarios de Donald Trump y la ex titular del ICE, Kristjen Nielsen, con una recomendación específica: contratar a Palantir.

Esta empresa, que debe su nombre a las piedras mágicas del "Señor de los Anillos" que permiten ver a través del tiempo y el espacio, es la joya de la corona de Peter Thiel.

El servicio, conocido como Gotham (un guiño a Ciudad Gótica), es básicamente la máquina de sonar que Batman destruyó en "The Dark Knight" porque era demasiado peligrosa para la humanidad.

Pero Peter Thiel no la destruyó; la convirtió en el principal contratista de la CIA y la NSA. En Argentina, el interés de Patricia Bullrich por este aparato de ciberespionaje desató una guerra interna. Karina Milei, la "Jefa", puso el grito en el cielo: "¿Por qué Bullrich va a ser quien esté a cargo de semejante aparato de poder?".

La desconfianza reside en quién maneja la información; en política, quien espía, manda.

El monopolio como virtud: La filosofía Thiel en el "Mundo Milei"

En su libro "De cero a uno", Peter Thiel explica que la competencia es para los perdedores. Él cree en los monopolios. Cree que el progreso ocurre cuando algo pasa de 0 (inexistente) a 1 (creación). Javier Milei comparte esta visión: ha defendido los monopolios naturales siempre que no sean fruto del dedo del Estado.

La llegada de Peter Thiel busca validar si la Argentina es el terreno fértil para aplicar la "Hiperstición": una idea de ciencia ficción que se vuelve realidad a través de la inversión y el poder.

"No hace falta mayorías para cambiar el mundo, hace falta poder, minoría y tecnología", dispara Peter Thiel en sus manifiestos.

Esta frase resuena en los pasillos de la Casa Rosada, donde se gobierna con un bloque legislativo minoritario pero con una agresividad tecnológica y comunicacional nunca antes vista.

El objetivo de Peter Thiel en estos dos meses es claro: aceitar los vínculos para que Argentina sea el primer país del hemisferio sur en adoptar el software de Palantir para el control migratorio y la seguridad interior, saltando los controles democráticos tradicionales.

El mesianismo tecnológico y el fin de la política tradicional

Para Peter Thiel, el mundo está estancado. Su visión es acelerar la historia a través de la tecnología, desplazando la toma de decisiones humana hacia la Inteligencia Artificial.

El concepto de "Human in the loop" (el humano en el circuito) es lo que está en juego: ¿quién aprieta el botón en la guerra o en el espionaje? En la Argentina de Milei, donde se busca desregular todo, Thiel ve la oportunidad de aplicar un software que no pida permiso ni pida perdón.

La pregunta que queda flotando en el aire de Buenos Aires es: ¿Qué pasa cuando los hombres más ricos del planeta dejan de creer en la democracia y tienen el dinero para construir una alternativa? La respuesta podría estar escribiéndose hoy en un country de zona norte o en un despacho de la Casa Rosada.

Lo que tenés que saber sobre Peter Thiel y la Argentina