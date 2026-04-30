Escándalo: Adorni y su esposa usan la seguridad presidencial para ir a la manicura y repartir amigas

Mientras el discurso oficial predica austeridad y "no hay plata", el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, parecen vivir en una realidad paralela de privilegios monárquicos.

Fuentes internas de la Casa Rosada confirmaron que la familia del funcionario utiliza la custodia presidencial para tareas que rozan el ridículo y la degradación institucional.

Lo que comenzó como un pedido de protección por un supuesto "miedo" de Manuel Adorni, terminó en un servicio de logística privada que incluye móviles policiales no identificables, un Toyota Corolla para él y un Ford Focus para ella.

El malestar en las fuerzas de seguridad es total. Los efectivos, entrenados para proteger la integridad de los funcionarios, fueron reducidos a la categoría de choferes de lujo.

Según testigos, los custodios de los Adorni deben cumplir una agenda insólita: llevar y traer a la empleada doméstica para hacer las compras del supermercado, retirar a los hijos del colegio para llevarlos al club y, lo más irritante, esperar durante horas en la puerta de locales de estética mientras Bettina Angeletti se hace la manicura.

El abuso de recursos no se limita al círculo íntimo. La esposa del Jefe de Gabinete habría extendido la generosidad estatal a sus amistades.

Es frecuente ver a los móviles policiales estacionados de madrugada en la zona de Plaza Serrano, específicamente en La Fernetería de Palermo.

Allí, el personal policial debe aguardar que Bettina Angeletti y su grupo terminen la salida para luego cumplir la orden más insólita: dejar a cada una de las amigas en la puerta de su casa, funcionando como un Uber gratuito financiado por los impuestos de los argentinos.

Este despliegue, que no le corresponde a un funcionario con rango de secretario (posición que ocupaba Manuel Adorni cuando comenzó el usufructo), habría sido autorizado directamente por Karina Milei.

Según fuentes oficiales, se trató de un "arreglo de palabra" de "El Jefe", salteando todos los protocolos y normativas que rigen en el Poder Ejecutivo.

El privilegio se suma a la polémica por las millas y los viajes de Bettina Angeletti a Miami, México, Aruba y el Llao Llao, dejando al descubierto un estilo de vida dispendioso.

Tensión en el Congreso y en la propia custodia

La degradación del personal policial ya llegó a oídos de la oposición en el Congreso. Desde la bancada peronista aseguran que es un caso de manual de malversación de servicios.

"Es personal policial que Adorni redujo al grado de chofer", deslizaron fuentes legislativas. Incluso entre los hombres que cuidan a Javier Milei el clima es espeso: ven cómo sus compañeros son humillados realizando mandados domésticos mientras el Presidente sigue sosteniendo al funcionario a pesar del costo político y el derrumbe en las encuestas.

Este escándalo de los "Custodios-Uber" se suma al reciente informe de Management & Fit que muestra un desplome de la imagen de Manuel Adorni.

El uso de recursos públicos para fines "absolutamente chabacanos" parece ser el límite de la paciencia de un electorado que asiste, atónito, a la consolidación de una nueva casta que viaja en Ford Focus oficial a los bares de Palermo.