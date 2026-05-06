MÁS FUGAS | El curro de la minoridad en PBA: a Kicillof y Larroque se le escaparon 241 jóvenes peligrosos en 2025

El gobernador Axel Kicillof enfrenta un revés judicial insoslayable. Semejante operativo desnudó maniobras fraudulentas muy oscuras. Este escándalo golpea directamente al corazón del relato oficialista provincial.

Efectivos policiales irrumpieron sorpresivamente sobre un centro para menores ubicado en Dolores. La justicia busca pruebas documentales sobre desvíos sistemáticos. Aquel establecimiento depende administrativamente del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA).

Dicha dependencia funciona bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. El titular de esa cartera es Andrés Cuervo Larroque. Quienes pregonan defender a los caídos, hoy deben explicar faltantes millonarios.

Nuestra investigación para PrimeraPágina.info confirma sospechas vecinales previas. Los chicos alojados allí sufren carencias alimentarias cotidianas. Mientras tanto, presuntos bolsos con dinero público financiarían oscuros negociados partidarios.

"Se llevaban mercadería destinada a los pibes", denunció un testigo reservado. Esta aberrante declaración consta dentro del expediente penal tramitado. Jugar políticamente usando estómagos infantiles vacíos resulta verdaderamente criminal.

El silencio cómplice de Kicillof

Ningún referente perteneciente a La Cámpora emitió comunicados oficiales todavía. Prefieren mantener cautela ante semejante bochorno mediático inocultable. Evidentemente, resulta difícil justificar actos corruptos cuando las víctimas son niños desamparados.

Ciertos recursos asignados al instituto rondan unos $50.000.000 anuales presupuestados. Dicha cifra millonaria no concuerda con la precariedad edilicia observada. Faltan colchones limpios, abrigos invernales e insumos sanitarios elementales.

Autoridades intervinientes incautaron computadoras, libros contables y teléfonos celulares jerárquicos. Toda esa evidencia digital será peritada exhaustivamente durante las próximas semanas. Se intenta desentrañar una presunta asociación ilícita enquistada gubernamentalmente.

Resulta irónico escuchar discursos sobre justicia social desde atriles platenses. Nuestra administración provincial demuestra enorme inoperancia gestionando recursos humanos delicados. Proteger infancias vulneradas debería ser prioridad absoluta, nunca caja política.

Desde el Poder Ejecutivo buscan minimizar este allanamiento considerándolo un hecho aislado. Sin embargo, fuentes tribunalicias advierten sobre posibles réplicas en otras localidades. Aquella red clientelar podría extenderse por todo el territorio provincial.

Impunidad, cajas políticas y abandono

Nuestro Poder Legislativo exige interpelar urgentemente al ministro responsable del área. Varios opositores presentaron múltiples requerimientos de informes detallados sin respuesta. Ocultar información pública refuerza sospechas sobre complicidad institucional generalizada.

Un verdadero estado presente garantiza derechos elementales inalienables. Usar dependencias humanitarias como agencias de colocación militante resulta nefasto. Aquellos adolescentes marginales terminan siendo revictimizados por quienes prometieron cuidarlos.

¿Hasta cuándo soportaremos tanta hipocresía proselitista disfrazada de progresismo? La sociedad argentina está harta de financiar burocracias ineficientes millonarias. Los contribuyentes exigen castigos ejemplares para estos delincuentes de cuello blanco.

Seguiremos exponiendo estas atrocidades desde nuestro portal informativo regional. Ningún pacto de impunidad logrará silenciar al periodismo independiente comprometido. La verdad siempre sale a flote, incluso contra los poderosos de turno.

Este penoso episodio demuestra la degradación moral del populismo vernáculo. Ciertas banderas ideológicas sirven únicamente para encubrir desmanejos financieros escandalosos. Deberán rendir cuentas ante los estrados correspondientes muy pronto.

Lo que tenés que saber sobre el escándalo del OPNyA