Villarruel lanza su propio armado bonaerense con los heridos de la Libertad Avanza

La fractura en la cúpula del poder nacional ya tiene su correlato territorial en la Provincia de Buenos Aires. Un nuevo armado político, que promueve la candidatura presidencial de Victoria Villarruel para el 2027, ha comenzado a ganar musculatura en la Cuarta Sección Electoral.

Este espacio, que aglutina a dirigentes "excomulgados" de La Libertad Avanza por la conducción de Karina Milei, marca el primer desafío estructural a la verticalidad libertaria en el distrito más importante del país.

El motor de este movimiento es Norberto Delgado, un experimentado armador con pasado en las filas de Florencio Randazzo, quien ya selló la incorporación de Javier Souto, ex candidato a intendente de Junín.

"Vamos a trabajar para que Victoria tenga el mejor acompañamiento", disparó Delgado al confirmar que las pintadas con la leyenda "Victoria Villarruel 2027" ya son parte del paisaje urbano en el noroeste provincial.

La jugada no es azarosa: se apoya en encuestas recientes, como la de Zuban Córdoba, que ubican a la Vicepresidenta con una intención de voto del 31,7%, superando por primera vez el 31,4% de Javier Milei.

Rebelión en los concejos y el factor Adorni

El temblor político tiene su epicentro en el Concejo Deliberante de Junín, donde la concejal Belén Veronelli ya actúa con autonomía del armado oficialista de Sebastián Pareja.

El descontento es contagioso: los armadores de este incipiente espacio aseguran tener conversaciones avanzadas con más de 50 concejales de toda la provincia que fueron marginados por el esquema de "El Jefe".

La estrategia es clara: capitalizar el desgaste de la gestión nacional y presentarse como la alternativa "pura" dentro del universo de derecha.

Mientras el armado crece en las sombras, Victoria Villarruel utiliza el escándalo de Manuel Adorni para marcar una distancia ética insalvable con el Gabinete.

Tras el desplante en la misa de la Basílica de Luján, donde se negó a compartir foto con el Jefe de Gabinete al considerar que estaba rodeado de "lo peor de la casta política", la Vicepresidenta subió la apuesta en redes sociales.

"Que tengas una cascada de éxitos este año!!", fue la lapidaria chicana que lanzó en X, en clara alusión a las lujosas refacciones en la mansión del funcionario en Indio Cuá.

La cautela de Victoria y el fantasma de Macri

A pesar de los movimientos territoriales y las reuniones previstas entre Delgado y la titular del Senado, cerca de Victoria Villarruel mantienen la cautela.

"Ella cree que los errores de Milei son suficientes por ahora para que crezca", confiesan fuentes con llegada directa al despacho de la Vice.

La estrategia es dejar que el desgaste del Gobierno haga el trabajo sucio mientras ella cultiva un perfil propio, vinculado a las fuerzas de seguridad y los valores tradicionales, alejada de las denuncias de corrupción que hoy salpican a la Casa Rosada.

En este tablero también juega el intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, quien mantiene un diálogo fluido con la Vicepresidenta pero se despega del armado de Junín. Britos, que fue el Plan A de Milei para la gobernación, analiza un esquema vecinalista y peronista junto a Villarruel, aunque pone una condición innegociable: el acuerdo se rompe si hay un acercamiento con Mauricio Macri.

La "batalla cultural" interna define así quién se queda con la representación del cambio en una provincia que empieza a mirar con desconfianza al Triángulo de Hierro.

Lo que tenés que saber sobre el nuevo armado de Villarruel