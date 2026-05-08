Información General | 8 May
Evoluciona favorablemente
Máximo Kirchner fue operado por un cuadro de cistoadenoma parotídeo bilateral
14:17 |El diputado nacional fue intervenido este viernes por un cuadro de cistoadenoma parotídeo bilateral. Permanece internado en postoperatorio inmediato, bajo controles médicos y con buena evolución clínica.
El diputado nacional Máximo Kirchner fue intervenido quirúrgicamente este viernes en el Hospital Italiano de La Plata por un cuadro de cistoadenoma parotídeo bilateral.
Según se informó oficialmente, la cirugía fue realizada de manera programada y el paciente permanece internado en postoperatorio inmediato, con buena evolución y bajo controles médicos de seguimiento.
El propio legislador había confirmado previamente a través de sus redes sociales que el procedimiento no revestía gravedad y que había sido postergado durante varias semanas debido a compromisos de agenda.