¿Misión CABA?: desde Chile Patricia Bullrich comparó Santiago con Buenos Aires y calienta la previa electoral frente a Jorge Macri

Patricia Bullrich decidió tomarse un respiro de la convulsionada agenda doméstica, marcada por su enfrentamiento público con Manuel Adorni, para cruzar la cordillera y mostrarse con un perfil de estadista urbana.

En Santiago de Chile, la actual senadora y jefa del bloque libertario mantuvo un encuentro clave con el alcalde Mario Desbordes, donde dejó frases que retumbaron con fuerza en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

“Santiago es un ejemplo de una ciudad que crece y no se queda frenada en lo que Buenos Aires no logra avanzar: la limpieza, los subtes, el tránsito o los impuestos distorsivos”, disparó Patricia Bullrich.

La comparación no fue gratuita: al resaltar las falencias porteñas frente al modelo trasandino, la exministra marcó una línea divisoria con la gestión de Jorge Macri.

La jugada fue interpretada de inmediato en clave electoral, alimentando los rumores que la sitúan como la candidata natural de La Libertad Avanza para competir en territorio porteño el año próximo.

El "operativo retorno" a la Ciudad

El desembarco de Bullrich en la contienda por CABA no es solo una expresión de deseo de sus seguidores. Ante la caída en desgracia de Manuel Adorni, envuelto en una causa por presunto enriquecimiento ilícito y cuestionado por los fondos en negro de su mansión en Indio Cuá, el espacio libertario se quedó sin su principal figura para el distrito.

En ese vacío, la figura de Patricia Bullrich emerge como la única capaz de aglutinar el voto "halcón" y disputarle la hegemonía al PRO en su propia cuna.

Para que no queden dudas de su ambición territorial, la senadora ya tiene agendada una recorrida por el sur de la Ciudad de Buenos Aires para el próximo viernes. Se trata de una zona donde el macrismo enfrenta deudas históricas en urbanización y seguridad.

Pero el dato político más potente es quién la acompañará: Pilar Ramírez, la principal espada de Karina Milei en la legislatura porteña. Este guiño a la hermana presidencial confirma que Bullrich cuenta con el aval del "Triángulo de Hierro" para empezar a disputar el poder real en la capital.

Entre el abrazo con Mauricio y la guerra con Jorge

La relación de Patricia Bullrich con el PRO es hoy un laberinto de gestos contradictorios. Si bien hace pocos días se mostró afectuosa con Mauricio Macri en la Fundación Libertad, ese abrazo parece no extenderse al resto de la familia.

Sus críticas ácidas a la limpieza y el transporte de Buenos Aires son dardos dirigidos al corazón del gabinete porteño. Bullrich sabe que su supervivencia política depende de su capacidad para absorber la base electoral del PRO bajo la bandera de Javier Milei.

Mientras Adorni se defiende en los tribunales, la exministra construye su propio camino. Al alejarse de la polémica diaria del jefe de Gabinete, logra preservar su imagen positiva y se enfoca en lo que mejor sabe hacer: la construcción de poder territorial.

La Ciudad es el gran premio y Patricia Bullrich ya empezó a correr la carrera, convencida de que el futuro del crecimiento libertario se define en la capacidad de arrebatarle al macrismo su último bastión de resistencia.