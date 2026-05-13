Herencia, poder y ambición: Juan Patricio Mussi arma bloque con Ferraresi y enciende la interna

El regreso de Juan Patricio Mussi a la primera plana de la política bonaerense dejó de ser un rumor de pasillo para transformarse en un hecho consumado.

En las últimas horas, el exintendente de Berazategui mantuvo un encuentro con el jefe comunal de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y abrió una vez más un signo de interrogación en relación a cómo será su posicionamiento de cara a lo que serán las elecciones de 2027.

Se trata del segundo paso firme de Juan Patricio Mussi tras su reunión previa con Gastón Granados, el jefe comunal de Ezeiza, quien fue el encargado de bendecir su retorno con una frase que resonó en todo el Conurbano: "Mussi=Berazategui. Pasado, presente y futuro".

La intención del heredero es concreta: volver a competir como candidato a intendente de Berazategui para recuperar el sillón municipal que hoy ocupa, de manera interina, Carlos Balor.

El fallecimiento del histórico dirigente Juan José Mussi, ocurrido en noviembre de 2025, dejó un vacío de poder que el interinato no parece poder llenar ante la sombra de la dinastía.

La vuelta del exjefe comunal, que gobernó el distrito entre 2010 y 2019, se da en un momento de reconfiguración interna tras años en los que Juan Patricio Mussi bajó el perfil y se alejó de la actividad pública.

Ferraresi y el sello de aprobación kicillofista

El encuentro con Jorge Ferraresi funcionó como un gesto de legitimación política hacia las aspiraciones del exalcalde.

Pese a que el mundillo político esperaba que Carlos Balor tomase el protagonismo de la campaña, Juan Patricio Mussi generó con solo dos visitas la tracción necesaria para salir a dar una pelea fuerte por el territorio.

Cabe destacar que Jorge Ferraresi es hoy uno de los principales armadores de Axel Kicillof, lo que ubica a Juan Patricio Mussi directamente en la trinchera del gobernador.

“Nos reunimos con el compañero Patricio Mussi para conversar sobre la situación nacional y también acerca de los modelos de gestión local y provincial", aseguró Jorge Ferraresi tras el cónclave.

El jefe comunal de Avellaneda no escatimó en elogios al recordar que tanto Juan Patricio Mussi como su padre, el querido Juan José Mussi, dejaron una marca imborrable en Berazategui.

Este intercambio de ideas no es solo cortesía; es la validación de un modelo de gestión que el gobernador necesita para consolidar su armado propio frente al avance de La Cámpora.

La sombra de Juan José Mussi y la ruptura con el kirchnerismo duro

Antes de su fallecimiento, Juan José Mussi se había convertido en uno de los principales referentes bonaerenses que apuntalaban la figura de Axel Kicillof.

El viejo "Barón" no dudó en lanzar críticas ácidas contra el kirchnerismo duro en pos de fortalecer la autonomía del mandatario provincial.

Con sus recientes reapariciones, Juan Patricio Mussi envió una señal inequívoca: su candidatura para 2027 estará enmarcada en el mismo sector interno que transitó su padre hasta el final.

La estrategia del exintendente parece apoyarse en una doble validación: la mística del apellido y la necesidad de renovación que plantean los jefes comunales de la región ante el vacío de liderazgo.

En el Gran Buenos Aires, la partida de los viejos jefes territoriales suele abrir disputas sangrientas, pero Juan Patricio Mussi apuesta a que el peso de la herencia familiar sea suficiente para disciplinar a la tropa propia y frenar cualquier intento de intervención externa.

El desafío de 2027: ¿Renovación o herencia?

El retorno de Juan Patricio Mussi agita las aguas en un PJ bonaerense que todavía no termina de procesar el luto por el fallecimiento de Juan José Mussi.

Mientras Carlos Balor intenta mantener el orden administrativo en el municipio, la figura del hijo pródigo empieza a opacar cualquier otro proyecto local.

La jugada con Gastón Granados y Jorge Ferraresi demuestra que el exintendente no perdió el tacto político ni los contactos necesarios para volver a sentarse en la mesa de los grandes decisores de la Provincia de Buenos Aires.

Para Axel Kicillof, contar con un Mussi en Berazategui significa retener uno de los bastiones electorales más fieles de la tercera sección electoral.

Para el resto del peronismo, es la confirmación de que la política de los apellidos sigue siendo la moneda de cambio más fuerte en el Conurbano.

La pelea por el 2027 ya comenzó y Juan Patricio Mussi ya avisó que no piensa verla desde el banco de suplentes: quiere recuperar lo que, por tradición familiar, siente que le pertenece.

Lo que tenés que saber sobre el retorno de Patricio Mussi