El jefe de Gobierno, Jorge Macri, decidió montar un espectáculo securitario sin precedentes sobre aquellos sectores postergados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bautizaron esta movida como operativo "Tormenta Negra", desplegando 1.500 efectivos policiales armados hasta los dientes. La postal dejó un saldo oficial de 27 detenciones junto a clausuras arbitrarias que encendieron muchísimas mechas. Semejante intervención territorial generó esquirlas inmediatas.

Quien recogió rápidamente semejante guante fue Jorge García Cuerva, máxima autoridad del Arzobispado porteño. Desde el histórico Barrio Mugica (ex Villa 31), lanzó dagas venenosas contra la administración central capitalina. El prelado aprovechó su homilía dominical en la Parroquia Cristo Obrero para liquidar cualquier relato amarillo. Las sotanas porteñas no toleran más puestas en escena netamente electoralistas.

“Para quienes hemos experimentado la vida en los barrios y para los vecinos, Tormenta Negra se llama al narcotráfico, a la falta de trabajo y al retiro del Estado”, disparó tajantemente frente al altar. Esta contundente definición dinamitó todo puente dialoguista con el palacio de Uspallata. Según evalúa la curia villera, dichos procedimientos solamente buscan criminalizar la pobreza extrema local.

Pobladores y diferentes referentes sociales aprovecharon esa misa multitudinaria entregando una carta incendiaria denunciando abusos brutales de la armada asesina del Macri black. Acusan a la Policía de la Ciudad de robar mercadería perteneciente a trabajadores informales, además de cerrar comedores comunitarios. Mientras el Ministerio de Seguridad de CABA habla de combatir oscuros búnkers, las bases sufren hostigamiento constante padeciendo enormes carencias.

Humo para la tribuna conservadora

Mirando pantallas desde su Centro de Monitoreo Urbano ubicado en Villa Lugano, el oscuro alcalde intentó justificar semejante desmesura. Prometió deportar extranjeros delincuentes, asegurando que sus tropas nunca sacan a nadie a puras patadas. Sin embargo, esa cruda realidad paralela relatada por curas tercermundistas desmiente rotundamente tan edulcorada narrativa oficial. El contraste resulta francamente abismal e indignante.

Como venimos advirtiendo en informes especiales publicados en PrimeraPágina.info, el PRO metropolitano necesita sobreactuar mano dura urgentemente. Buscan contener cierta fuga de votos derechistas hacia opciones libertarias más extremas. Pero semejante nivel de estigmatización barrial puede costarles carísimo a largo plazo electoral. Jugar frívolamente con fuego sobre semejante polvorín social puede traer consecuencias verdaderamente impredecibles.

Otros sacerdotes reconocidos, como Lorenzo “Toto” de Vedia, sumaron su repudio generalizado al clamor vecinal. Cuestionan abiertamente una histórica falta de cloacas, agua potable y tendido eléctrico adecuado padecida cotidianamente. La cúpula católica advierte que hoy sienten un fortísimo olor a políticas encubiertas de erradicación masiva. Una acusación durísima remitiendo hacia épocas muy oscuras.

Un polvorín social

Dicho despliegue simultáneo abarcó históricas barriadas como la 1-11-14, la 21-24, la Zavaleta y Ciudad Oculta. En total fueron 16 los conflictivos enclaves donde irrumpieron fuerzas de choque distritales durante la misma madrugada. Semejante demostración marcial desproporcionada generó enorme pánico entre miles de humildes familias laburantes. Parece que gobernar detrás de un escritorio blindado nubla peligrosamente la empatía del poder.

💥 TREMENDO. El Arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, liquidó a Jorge Macri por el operativo Tormenta Negra. Con el Padre Mugica de fondo, le dio una verdadera clase de humanidad y le explicó qué significa realmente el concepto. Tenemos la suerte de tener a uno de los… pic.twitter.com/S1AtfWtE2A — Primera Página (@PrimeraPaginaOK) May 18, 2026

Las autoridades clausuraron presuntos consultorios ilegales, secuestrando decenas de vehículos buscando mostrar cierta gestión activa en materia de prevención. Pero el daño colateral recayendo sobre economías de pura subsistencia comunitaria fue sencillamente devastador. Quitarle el chango al cartonero o incautar mercadería a un vendedor ambulante jamás resolverá problemas relacionados al crimen organizado. Constituye simplemente puro maquillaje barato buscando calmar ansiedades punitivas del electorado acomodado.

Queda clarísimo que cualquier relación entre el poder político metropolitano y los referentes eclesiásticos está virtualmente rota en pedazos. Los asentamientos populares exigen integración real, urbanización digna y oportunidades concretas permitiendo salir definitivamente adelante. Si continúan apostando únicamente por el garrote ciego, un trágico estallido será simplemente cuestión de tiempo. La olla a presión urbana acumula demasiada temperatura crítica.