El frondoso árbol genealógico con el que los Menem coparon los cargos públicos de Milei y Quintela

Una telaraña de nepotismo explícito que se extiende desde la presidencia de la Cámara de Diputados hasta el PAMI y la flamante ARCA, demostrando que la rosca familiar sigue siendo el negocio más rentable de la política.

Primos, hermanos, sobrinos e hijos se reparten las cajas más codiciadas de la administración nacional bajo el ala de Karina Milei, y en simultáneo retienen puestos clave en la provincia de La Rioja bajo el ala del gobernador peronista Ricardo Quintela.

Las promesas de meritocracia y desmantelamiento de los privilegios políticos con las que Javier Milei construyó su ascenso al poder quedaron definitivamente archivadas en los sótanos de la Casa Rosada.

El mapa del empleo público en la Argentina de 2026 revela un fenómeno de colonización institucional asombroso: el clan de la familia Menem ha logrado estructurar una red de nombramientos familiares que atraviesa de punta a punta el Gobierno Nacional y, al mismo tiempo, mantiene aceitados sus vínculos con el feudalismo peronista de La Rioja.

Mientras los principales operadores oficiales sufren el desgaste de las internas y las operaciones cruzadas desde cuentas falsas en redes sociales, la dinastía riojana consolida su poder territorial y financiero a expensas de las arcas públicas.

El epicentro del dispositivo nacional está comandado por Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y tercero en la línea de sucesión presidencial, secundado en las sombras de la Jefatura de Gabinete por su primo hermano Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional bajo el control directo de Karina Milei.

A partir de esa cúspide, el reparto de nombramientos para el entorno íntimo fluye sin ningún tipo de pudor ético, ubicando a jóvenes sin experiencia previa en puestos jerárquicos con sueldos millonarios que contrastan con el ajuste generalizado que padece el resto de la sociedad.

Del despacho del Congreso a las oficinas de recaudación de ARCA

La lista de los parientes designados en las estructuras nacionales expone la magnitud de la "cooperativa familiar".

En la Cámara baja, Federico Sharif Menem se desempeña como director general de la Secretaría Privada de la Presidencia del cuerpo, mientras que Amalia Menem (hermana de “Lule”) funge como asistente principal en el mismo despacho.

La influencia se proyecta también al Senado de la Nación, donde Carola Menem (otra hermana del influyente subsecretario) opera como asesora clave del senador libertario Carlos Pagotto.

El reparto no se detiene en los pasillos parlamentarios: Nazarena Menem (hermana de Sharif) consiguió su lugar en la Auditoría General de la Nación (AGN), el órgano encargado de controlar los gastos del propio Estado.

El copamiento familiar avanzó con voracidad sobre los organismos descentralizados y de recaudación más sensibles. Amado Omar Menem fue ungido como titular de la Unidad de Gestión Local del PAMI en La Rioja, garantizando el manejo de la caja asistencial de los jubilados en su provincia natal.

En paralelo, la flamante Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) —creada para reemplazar a la vieja AFIP bajo el discurso de la transparencia— se transformó en otro coto de caza para el apellido riojano: Jorge Horacio Menem ejerce el cargo directivo de director de Reingeniería de Procesos Aduaneros, mientras que su hija, Lara Menem, fue incorporada en el sector administrativo de la misma estructura de control fiscal.

El doble juego: Facturar en la Rosada y cobrar con Quintela

Lo que vuelve verdaderamente escandaloso el entramado de la corporación Menem es su asombrosa capacidad de supervivencia anfibia.

Mientras las espadas nacionales del apellido se muestran como los garantes del ajuste y el "déficit cero" del modelo de La Libertad Avanza, el ala provincial del clan familiar sigue cobrando puntualmente del presupuesto del gobierno riojano comandado por el ultraopositor Ricardo Quintela.

En la provincia del noroeste argentino, figuras de la dinastía como Alfredo Menem, Yamil Menem, Roberto Carlos Menem, Marcelo Menem y Jorge Omar Menem retienen cargos estatales de relevancia, demostrando que para la familia de Anillaco las fronteras ideológicas son apenas un detalle abstracto cuando se trata de asegurar el bienestar del árbol genealógico.

Esta estrategia de jugar a dos puntas en el tablero político expone la debilidad de un esquema de gobierno nacional que, huérfano de estructura territorial propia en el interior del país, terminó entregándole las llaves de la administración a los mismos apellidos que protagonizaron el desguace de los años noventa.

Con la interna libertaria al rojo vivo y los operadores cruzándose reproches en los pasillos oficiales, el clan riojano observa la tormenta desde la comodidad de sus múltiples despachos, dejando en claro que en la nueva Argentina del ajuste, los únicos que verdaderamente ganaron la libertad de no trabajar sin la contención del Estado son los portadores del apellido más influyente de la casta.

El árbol de los cargos: ¿Quién es quién en el clan Menem?