El plan detras del SUPER RIGI: Milei entrega los datos de todos los argentinos a Palantir, la empresa de Peter Thiel

La influencia de Peter Thiel en la administración Milei trasciende las formalidades diplomáticas. Según trascendió, el denominado "Super RIGI" —presentado recientemente ante el Congreso— no sería una simple medida económica, sino un esquema diseñado a medida de los gigantes tecnológicos como Palantir, ofreciendo beneficios que multiplican exponencialmente los del RIGI tradicional.

Este avance, lejos de ser un proyecto técnico aislado, se enmarca en una estrategia más amplia que involucra a Palantir, la empresa del influyente inversor Peter Thiel, cuya reciente visita al Presidente reavivó los temores sobre un esquema de vigilancia y control estatal sin precedentes.

El objetivo real, según denuncian diversos sectores, es la instalación en nuestro país de un sofisticado sistema de espionaje y centros de datos (data centers) que, lejos de generar empleo genuino, servirían para monitorear el comportamiento ciudadano.

La estructura de este plan contempla que Palantir tome el control operativo de sistemas críticos, incluyendo:

PAMI y ANSES : Acceso total a los datos de jubilados y beneficiarios de la seguridad social.

Ministerios de Seguridad: Integración con las bases de datos de inteligencia para el control poblacional.

Un gobierno con herramientas de vigilancia totalitaria

El lanzamiento del "Gemelo Digital" ha sido catalogado por analistas como un salto hacia una forma de gobierno que, bajo la fachada de la modernización, escondería tintes totalitarios y represivos.

La combinación de una plataforma de IA, la concentración de bases de datos estatales y reformas legislativas favorables a corporaciones extranjeras configura, para los críticos, un "laboratorio de poder tecnológico".

Esta alineación entre Javier Milei y Peter Thiel no es casualidad; responde a una visión donde la gobernanza se gestiona mediante el procesamiento de información sensible de los ciudadanos.

La gran pregunta que recorre los pasillos políticos —y que mantiene en vilo a la oposición— es si este esquema de vigilancia no terminará siendo utilizado para manipular futuros procesos electorales, garantizando el control del poder político mediante el manejo de datos de toda la población.

Puntos críticos de la alianza Milei-Thiel