El represor de la villas se une a los libertarios: Jorge Macri rompe con Mauricio y se acerca a Karina Milei

El frío protocolar del pasado comenzó a derretirse en los últimos días con gestos de altísimo voltaje político que evidencian que el clima entre la Casa Rosada y la sede de Uspallata cambió por completo.

En esta nota de PrimeraPágina.info, te contamos el detrás de escena de un pacto en marcha que redefine las internas de La Libertad Avanza y el PRO.

Quienes siguen de cerca el pulso de la Casa Rosada saben que en política los gestos lo son todo. Hace apenas un año, Javier Milei le negaba el saludo protocolar a Jorge Macri; sin embargo, el Tedeum del pasado 25 de mayo fue el escenario de un efusivo abrazo entre ambos mandatarios que marcó el inicio de una nueva etapa.

A esto se sumó un fuerte desaire hacia la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien le negaron la invitación al Cabildo, un privilegio que Jorge Macri sí tuvo.

Fuentes de ambos campamentos confirmaron que la relación mejoró ostensiblemente. En Balcarce 50 valoran especialmente tres puntos clave del giro político del alcalde porteño:

Alineamiento discursivo : El jefe de Gobierno endureció su discurso en materia de seguridad y el fin de los piquetes, emulando la retórica libertaria.

Apoyo legislativo : Jorge Macri dejó de bloquear las iniciativas oficialistas y acompañó de forma activa proyectos cruciales como el flamante RIGI , promulgado recientemente.

Paz en la Legislatura: Los legisladores alineados con Karina Milei bajaron la beligerancia y aflojaron la presión opositora contra la gestión local.

Sin duda, el argumento más contundente de esta reconciliación fue económico: los hermanos Milei dieron luz verde para que el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, destrabara el pago con bonos de la histórica deuda de coparticipación por 800 mil millones de pesos a favor de la Ciudad.

El "Tano" Angelici y los armadores de las sombras

Detrás de las fotos oficiales opera una diplomacia subterránea que explica la velocidad del acuerdo. Los hilos del acercamiento son conducidos por un tándem de peso: el expresidente de Boca y operador judicial del PRO, Daniel "Tano" Angelici, y el actual presidente del Banco Nación, Darío Wasserman.

Wasserman es el principal armador político de Karina Milei en el distrito capitalino y, además, esposo de Pilar Ramírez, la jefa del bloque de legisladores de La Libertad Avanza en la Ciudad.

"Una opción para 2027 podría ser una PASO entre Jorge Macri y Pilar Ramírez para definir el candidato a jefe de Gobierno".

Desde el PRO porteño ven con buenos ojos esta confluencia. De hecho, en los pasillos de Uspallata descartan de cuajo que Patricia Bullrich o el vocero Manuel Adorni puedan encabezar una propuesta libertaria en el distrito, abriendo el juego a una interna ordenada entre el macrismo local y los cuadros puros de Karina Milei.

La interna de los primos: Jorge rompe con el plan de Mauricio

Este inesperado romance con los libertarios provocó un fuerte distanciamiento entre los primos Macri. El ex presidente esta tejiendo redes para disputar el 2027 con un propio armado.

Según confiaron fuentes del PRO, Jorge Macri discrepa abiertamente con la estrategia de Mauricio Macri, quien insiste en confrontar con el gobierno de Javier Milei e intentar resucitar la estructura de Juntos por el Cambio de cara a un proyecto presidencial alternativo.

Para el jefe de Gobierno, la postura combativa de su primo "genera ruido" innecesario y arriesga la estabilidad de la Ciudad.

Su prioridad absoluta es abrochar el acuerdo con Karina Milei para retener el bastión porteño en 2027, sin importar los planes nacionales de la conducción partidaria.

A este cortocircuito político se le sumó el malestar de Jorge por la intromisión de Mauricio en su gabinete, luego de que el expresidente le exigiera el desplazamiento de funcionarios de su extrema confianza como César "Tuta" Torres e Ignacio Baistrocchi, a quienes el alcalde sostuvo en sus cargos aunque recortándoles funciones.

Las claves del nuevo frente porteño