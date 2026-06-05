La reciente entrega de la principal vía navegable argentina expone crudamente cómo operan los verdaderos dueños del país dentro de La Libertad Avanza. Aquel promocionado relato anticasta choca violentamente contra la cruda realidad de una licitación diseñada a medida para favorecer amigos del poder. El polémico estratega gubernamental, apodado frecuentemente como "servilleta frustrado", logró cederle el control logístico a Jan De Nul.

Nadie te cuenta los oscuros hilos subterráneos que tejen semejante entramado económico de última hora. En la flamante operación aparecen como socios ocultos los hermanos Neuss, íntimos allegados al influyente armador político oficialista. Diferentes fuentes aseguran que tendrían una participación del cincuenta por ciento (50%) sobre el contrato estatal mediante subcontrataciones jamás declaradas públicamente.

Estos empresarios son conocidos mecenas del armado derechista y sostienen económicamente a la Fundación Faro. Esta controversial entidad es conducida por Agustín Laje y Francisco Caputo, hermano de quien digita las sombras comunicacionales del gobierno. Además, estos financistas resultan dueños absolutos del Yacht Club ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se organizan exclusivas cenas recaudatorias de LLA.

Solo durante febrero de 2025, estos aportantes inyectaron 35 millones de pesos hacia la estructura partidaria pensando en las futuras elecciones legislativas. La telaraña societaria suma otra pieza clave llamada Servimagnus, aliada local de la histórica firma dragadora belga. Esta compañía nativa mantiene fuertes vínculos con el Grupo Román, conglomerado empresario que también figura sorpresivamente dentro del nuevo mapa de subcontratistas navieros.

Fuego amigo y cajas del poder

Todo este laberíntico tramado de influencias siempre termina convergiendo en un ineludible denominador común. "El intocable asesor presidencial está haciendo negocios fenomenales usando recursos pertenecientes al Estado Nacional", afirman indignados desde distintas bancadas opositoras. Queda meridianamente claro que estos recientes manejos de fondos públicos dinamitan la credibilidad moral frente al ciudadano que sufre severos recortes diarios.

Semejante nivel de voracidad recaudadora agita las turbulentas aguas internas del propio corazón gubernamental. Resulta evidente el profundo malestar que esta jugada generó en Karina Milei, quien disputa palmo a palmo el manejo absoluto de las cajas estructurales. La máxima referente libertaria observa con furia cómo su principal rival palaciego construye una formidable maquinaria financiera autónoma.

Negociados en plena crisis social

Las denuncias cruzadas ya transitan los fríos pasillos judiciales amenazando con paralizar definitivamente la adjudicación recién anunciada. Diversos expedientes impulsados por organizaciones civiles exigen investigar presuntos delitos de asociación ilícita y malversación sistemática. Mientras las impugnaciones formales se acumulan sobre los escritorios técnicos, la total opacidad de este proceso socava cualquier pretensión de transparencia institucional.