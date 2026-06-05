Se nos fue el Indio, ahora cuidemos a Charly, el último gran prócer vivo del rock argentino.

Esta mañana el rock argentino amaneció un poco más huérfano.

El Indio no fue solamente el líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Fue un narrador de los márgenes, un poeta urbano capaz de convertir la incertidumbre, la rebeldía y las contradicciones de la sociedad argentina en canciones que todavía hoy funcionan como un espejo. Sus letras nunca buscaron respuestas; ofrecieron preguntas. Y quizás allí radique su verdadera dimensión artística.

Con su partida no solo muere un músico. Muere una parte de nuestra juventud colectiva. Muere una forma de entender el rock como refugio, como resistencia y como ceremonia. Porque los recitales ricoteros nunca fueron simples conciertos. Fueron peregrinaciones emocionales, encuentros donde miles de personas buscaban algo más profundo que una canción: buscaban pertenecer.

La muerte tiene esa extraña capacidad de ordenar las cosas. Nos obliga a mirar hacia atrás y comprender el tamaño de quienes creíamos eternos. El Indio parecía uno de ellos. Como si el tiempo no pudiera alcanzarlo. Como si aquella figura enigmática, escondida detrás de los lentes oscuros y las metáforas imposibles, fuera inmune al desgaste de los años.

Pero nadie vence al tiempo.

Y es precisamente por eso que hoy la reflexión debe ir más allá de la tristeza. Porque mientras despedimos al Indio, una certeza se vuelve inevitable: el último gran prócer vivo del rock argentino que nos queda es Charly García.

Charly representa una parte esencial de nuestra identidad cultural. Es la banda sonora de la democracia recuperada, de la libertad artística, de la creatividad sin límites. Si el Indio fue el profeta de las multitudes, Charly fue el arquitecto del lenguaje que permitió que todo lo demás existiera.

Durante décadas los argentinos tuvimos la costumbre de homenajear tarde. De reconocer cuando ya no hay tiempo para agradecer. De transformar en mito aquello que antes descuidamos como realidad.

Quizás la muerte del Indio nos deje una enseñanza.

Cuidemos a Charly.