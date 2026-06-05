Política | 5 Jun
Por Sergio Marchi, especial para PrimeraPagina.info
Se nos fue el Indio, ahora cuidemos a Charly, el último gran prócer vivo del rock argentino
11:33 |La noticia de la muerte de Carlos Alberto Solari, el Indio, cayó sobre la cultura popular como una de esas tormentas que no anuncian su llegada pero dejan el paisaje cambiado para siempre. A los 77 años se fue una de las voces más influyentes, misteriosas y convocantes de la historia musical argentina, un artista que trascendió la condición de cantante para convertirse en un símbolo cultural de varias generaciones.
Esta mañana el rock argentino amaneció un poco más huérfano.
El Indio no fue solamente el líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Fue un narrador de los márgenes, un poeta urbano capaz de convertir la incertidumbre, la rebeldía y las contradicciones de la sociedad argentina en canciones que todavía hoy funcionan como un espejo. Sus letras nunca buscaron respuestas; ofrecieron preguntas. Y quizás allí radique su verdadera dimensión artística.
Con su partida no solo muere un músico. Muere una parte de nuestra juventud colectiva. Muere una forma de entender el rock como refugio, como resistencia y como ceremonia. Porque los recitales ricoteros nunca fueron simples conciertos. Fueron peregrinaciones emocionales, encuentros donde miles de personas buscaban algo más profundo que una canción: buscaban pertenecer.
La muerte tiene esa extraña capacidad de ordenar las cosas. Nos obliga a mirar hacia atrás y comprender el tamaño de quienes creíamos eternos. El Indio parecía uno de ellos. Como si el tiempo no pudiera alcanzarlo. Como si aquella figura enigmática, escondida detrás de los lentes oscuros y las metáforas imposibles, fuera inmune al desgaste de los años.
Pero nadie vence al tiempo.
Y es precisamente por eso que hoy la reflexión debe ir más allá de la tristeza. Porque mientras despedimos al Indio, una certeza se vuelve inevitable: el último gran prócer vivo del rock argentino que nos queda es Charly García.
Charly representa una parte esencial de nuestra identidad cultural. Es la banda sonora de la democracia recuperada, de la libertad artística, de la creatividad sin límites. Si el Indio fue el profeta de las multitudes, Charly fue el arquitecto del lenguaje que permitió que todo lo demás existiera.
Durante décadas los argentinos tuvimos la costumbre de homenajear tarde. De reconocer cuando ya no hay tiempo para agradecer. De transformar en mito aquello que antes descuidamos como realidad.
Quizás la muerte del Indio nos deje una enseñanza.
Cuidemos a Charly.
NDLR: Sergio Iván Marchi, el autor de esta brillante y sentida nota, es uno de los periodistas más destacados del mundo del Rock Nacional. Dueño de una pluma inigualable y un conocimiento de los escenarios, los camarines y la vida de los artistas que lo hace el mejor del país en ese rubro. Que Sergio haya elegido a PrimeraPagina.info para publicar su primera reflexión sobre la muerte del Indio Solari, nos llena de orgullo y agradecimiento.