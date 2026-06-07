"Feliz Día del Periodista, a pesar de todo".

Como todos los años, en la Argentina cada 7 de junio se celebra el Día del Periodista, una fecha que permite reflexionar sobre la importancia que reviste la tarea de informar a la población, especialmente en tiempos donde la profesión está siendo jaqueada por factores políticos, económicos y hasta tecnológicos.

En una república nadie debería dudar del rol del periodismo y de quienes lo ejercen, sin embargo vemos que desde las más altas esferas del poder se enfoca a los periodistas como un colectivo al que hay que desprestigiar y atacar.

Tanto ha crecido esta tendencia que el propio Presidente Javier Milei, de manera inédita y muy peligrosa, se ocupa de amplificarla en las redes sociales al extremo de hacer suya la poco feliz frase “No odiamos lo suficiente a los periodistas”.

Pero el ataque no solo es retórico, recordemos que tan solo hace un par de meses permaneció cerrada durante casi dos semanas la Sala de Periodistas de la Casa Rosada y se impidió el ingreso de los trabajadores de prensa a la sede del gobierno. En esa línea, el Presidente Milei intentó sin éxito retirar del Senado nacional el pliego de una postulante a jueza federal solo por ser la cuñada de un periodista crítico del gobierno.

A este clima de intolerancia y violencia se suman problemas que padecen los periodistas en el ejercicio de la profesión, como la pauperización laboral traducida en bajos salarios, multiplicación de empleos y cierre de medios en todo el país.

Las dificultades económicas que enfrentan las empresas periodísticas golpean sobre las condiciones laborales de los trabajadores de prensa, que necesitan contar con presupuestos mínimos para llevar adelante su actividad.

En este marco y merced a las redes sociales, irrumpen con la fuerza de un tsunami noticias falsas de la mano de falsos comunicadores con mensajes de odio que agregan ruido y confusión sobre la verdadera tarea de informar, porque atacan las bases del periodismo: la credibilidad y la confianza.

Este 7 de junio nos encuentra entonces con un Día del Periodista cuanto menos complicado. A favor sabemos que se trata de una profesión que ha dado muestras sobradas de resiliencia y valentía para enfrentar los retos que se le ponen por delante.

La tarea no es sencilla, pero ante cada desafío deben saber que los ciudadanos de a pie los necesitamos para informarnos, conocer y entender la realidad. A pesar de todo y siempre mirando para adelante, feliz Día.

(*) Ex presidente del Fondo del Conurbano Bonaerense y ex secretario Legal y Técnico de la presidencia de la Nación, Ex Ministro de Justicia de la Prov. de Bs. As., Ex integrante del Consejo de la Magistratura de la Prov. de Bs. As. y Presidente de la Asociación Amigos del Museo Histórico 17 de Octubre de San Vicente -sitio donde descansan los restos del General Perón-.