Kicillof tiene a policías y bomberos hace 30 horas parados bajo la lluvia, sin comida ni agua en el velorio del Indio.

La despedida de Carlos "Indio" Solari movilizó a más de un millón de personas hacia Villa Domínico. El operativo oficial desplegó a 1.500 agentes de la policía bonaerense para contener semejante marea humana en el sur del conurbano. Todo parece un éxito visto desde las cámaras televisivas. Sin embargo, la realidad escondida muestra otra cara.

Efectivos de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) llevan 30 horas continuas sin dormir. Los uniformados denuncian que están a la intemperie y faltos de baños. Dicha situación llegó al límite cuando recibieron apenas un sándwich para repartir entre tres trabajadores. El cansancio extremo ya resulta indisimulable.

"Están virtualmente tirados en Villa Domínico, en condiciones laborales infrahumanas. Ni siquiera les mandan un relevo. Una vergüenza", confiaron molestos a PrimeraPagina.info los propios uniformados y sus familias. La lluvia incesante agravó este escenario durante la tarde y noche de un domingo horrible climáticamente sobre el AMBA. Se trata de una negligencia inaceptable.

Como Pablo Bruera durante la trágica inundación de La Plata en 2013, Jorge Feraresi (que increíblemente quiere ser candidato a gobernador), está de licencia justo en el momento más impresionante de la historia de Avellaneda. Se había ido de vacaciones en EE.UU por el Mundial con su esposa, la jefa de Gabinete de Avellaneda.

La burbuja del poder provincial

Axel Kicillof y su ministro de Seguridad, Javier Alonso, diseñaron este cerrojo táctico en la Provincia de Buenos Aires. Plantaron a los trabajadores bajo el agua, sin baños, ni comida, ni agua, ni relevos, y con sueldos miserables. Tamaña insensibilidad demostrada no tiene nada que envidiarle al ajuste impulsado por el presidente Javier Milei. Un doble discurso evidente por parte del horrible y despiadado gobernador.

El ideario político del gobernador queda expuesto ante esta crisis operativa. Nacido en una familia acomodada de CABA y educado dentro de colegios elitistas. Su formación como profesional de los números y aquella matriz cultural gestada en Londres lo distancian del padecer popular. Quienes están abajo pagan los platos rotos.

¿Alguien pensó en las necesidades básicas de estos servidores públicos? Mientras varios funcionarios se florean mediante redes sociales, los policías, bomberos y miembros de Defensa Civil compran comida usando dinero propio y se suermen parados. La desconexión de Kicillof y sus secuaces con la realidad resulta total y absoluta.

Jorge Ferraresi decidió tomarse vacaciones en el extranjero justo ahora. El partido de Avellaneda atraviesa el desafío logístico más grande de su historia comunal faltando su líder territorial. Su inasistencia resuena fuerte entre las calles anegadas del municipio. Nadie comprende tal inoportunidad política.

El intendente Ferraresi se tomó vacaciones con su esposa (jefa de Gabinete de Avellaneda) para irse al mundial mientras su ciudad, hundida en el desgobierno y la miseria, recibe a millones de fanáticos ricoteros.

El intendente de Avellaneda , Jorge Ferraresi , se encuentra de licencia por un mes. Su período de ausencia fue aprobada desde el 2 de junio hasta el 2 de julio de 2026 .

Ausencia simultánea: Su esposa y actual jefa de Gabinete, Magdalena Sierra , también solicitó licencia por el mismo período.

Reemplazo en el cargo: La conducción interina del municipio de Avellaneda quedó a cargo del concejal Hugo Barruecos .

Contexto político: La medida ha generado diversas repercusiones y críticas. Mientras que algunos sectores cuestionan la simultaneidad de la licencia con el inicio en los EE.UU del Mundial de Fútbol, otros lo vinculan a un despliegue de armado político provincial frente a sus intenciones de posicionarse como candidato a gobernador de PBA.

La autopsia confirmó que el músico falleció por un sorpresivo accidente cerebrovascular (ACV). Esta repentina noticia obligó a organizar todo contrarreloj. Pero semejante urgencia jamás justifica maltratar a quienes garantizan nuestra paz social. Las prioridades del Estado fallaron estrepitosamente.

Esta nota de PrimeraPágina.info busca visibilizar aquello que el poder pretende esconder debajo de la alfombra. Este apoteósico funeral ricotero será recordado por la música, pero también debido a tamaña opacidad gubernamental. Aquel mandatario ineficiente que aspira a ser presidente hoy reprobó gestión básica. Un saldo lamentable.