Alak arma la resistencia desde donde nació su amor por la gestión: cumbre en Varela para frenar a Milei

Mientras los inquilinos de la Casa Rosada siguen improvisando con la gestión y asfixiando al pueblo, en la Provincia de Buenos Aires la política se toma en serio. El experimentado intendente de La Plata, Julio César Alak, demuestra su capacidad de armado al frente de una histórica cruzada de formación dirigencial. El peronismo no se queda llorando por los rincones y afila los colmillos intelectuales.

El actual secretario de Formación Política del PJ bonaerense desembarcó en Florencio Varela para dictar cátedra. Junto a dos pesos pesados del peronismo bonaerense como el ex intendente y ahora presidente del PJ de Florencio Varela, Julio Pereyra y el actual mandatario comunal Andrés Watson, Alak encabezó una multitudinaria jornada organizada por el Instituto de Capacitación Política (ICP). La idea es clara: preparar a los soldados para la inminente batalla cultural contra la casta ajustadora.

Durante su magistral apertura, el jefe comunal platense sacó a relucir números que aterran al oficialismo nacional. “El hecho de que haya 18 mil argentinos en la provincia, el país y el exterior haciendo este curso habla de la importancia que tiene hoy la formación política”, señaló el ya pre candidato a gobernador Julio Alak. Semejante poder de convocatoria ratifica su indiscutido liderazgo territorial y estratégico.

Lejos del show mediático, el foco está puesto en entender verdaderamente hacia dónde va el mundo. “La formación política es una necesidad imperiosa en estos tiempos para los militantes de un movimiento nacional popular como nosotros”. El cacique platense con clarísimas ambiciones provinciales dejó en claro que buscan formar cuadros preparados para asumir los profundos desafíos que exige nuestro país.

Los barones locales no escatimaron elogios para la enorme tarea de reconstrucción que lleva adelante el platense. “Hoy la tarea que llevamos adelante con Julio Alak, Axel Kicillof y muchos otros compañeros tiene que ver con eso: formarnos para no cometer los errore s que en algún momento cometimos”, señaló con contundencia militante Julio Pereyra, que también reconoció públicamente el inmenso recorrido y el peso específico del dirigente platense en esta nueva etapa del PJ.

Por su parte, el intendete anfitrión ratificó que la reconstrucción justicialista avanza a paso firme bajo estas directivas. “Tenemos dos temas centrales: uno es la afiliación y la otra tarea importante se la encomendó a nuestro querido compañero y amigo Julio Alak, que es la capacitación”. Watson celebró la incorporación masiva de jóvenes que se preparan para enfrentar el caos económico actual.

El amor de Alak y Delgado por Florencio Varela La historia marca que allá por 1985, en el inicio de la etapa democrática, el intendente de Florencio Varela era Julio Carpinetti, quien atraido por la luminosidad intelectual y la juventud avasallante del flamante abogado Julio Alak y su amigo Alberto "Cabezón" Delgado, los invitó a ser parte de su gabinete. Alak asumió entonces como subsecretario de Gobierno (cargo que ocupaba Delgado hasta el 1 de junio en la Municipalidad de La Plata) y el "Cabezón" cumplía la doble función de secretario privado del jefe comunal y director de Acción Social de Varela. Aquellos años fueron la primera experiencia de gestión en un municipio para ambos dirigentes del peronismo platense. Luego, la historia les propuso un recorrido frenético por todo tipo de cargos públicos. Alak fue, contando el actual mandato, 5 veces intendente de La Plata, presidente de Aerolíneas Argentinas y ministro de Justicia de Cristina Kirchner en Nación y el mismo caro en PBA con Kicillof. Por su parte, Delgado ocupó cargos en el gabinete de su querido amigo en la Municipalidad de La Plata, destacándose el de director del Consejo de Tercera Edad, secretario de Desarrollo Social y subseretario de Gobierno. También fue diputado provincial durante dos mandatos (8 años). Cuando Alak y Delgado eran funcionarios de Carpinetti, el padre del actaul intendente Andrés Watson era el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de F. Varela, con quien desarrollaron una fuerte y perdurable amistad personal y familiar que llega hasta la actualidad.

Geopolítica contra el humo libertario

La masterclass de la jornada no anduvo con chiquitas y apuntó directamente al tablero internacional. La reconocida analista Telma Luzzani fue la encargada de desmenuzar el complejo conflicto desatado en Medio Oriente. Un baño de realidad cruda frente a los berrinches diplomáticos y la política exterior de redes sociales que se maneja desde Balcarce 50.

Este ambicioso programa de estudios recorre incansablemente todos los distritos para despertar a la militancia. “El mundo en el que estamos viviendo es muy complejo porque es un momento de transformación”. La periodista dejó en evidencia que hoy más que nunca se necesita materia gris para gobernar un territorio en crisis.