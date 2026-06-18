Alumnos acorralaron al inútil intendente Cagliardi para exigirle que arregle las escuelas de Berisso | VIDEO

El verso de la educación pública de calidad sigue haciendo agua por todos lados en el conurbano profundo. Cansados de estudiar en verdaderas taperas, los representantes de los centros de estudiantes de la Secundaria N° 1 y la Secundaria N° 2 de Berisso, decidieron plantarse y le fueron a exigir respuestas en la cara al mismísimo intendente Fabián Cagliardi. La paciencia de los pibes se agotó y no están dispuestos a comerse más sapos electorales mientras los techos amenazan con aplastarlos.

Aulas que son trampas mortales

El reclamo principal apuntó directo a la línea de flotación de la gestión municipal: la desastrosa infraestructura de los edificios. Los jóvenes le pintaron la cara al jefe comunal exponiendo las paupérrimas condiciones edilicias en las que tienen que sobrevivir todos los santos días. Básicamente, le exigieron a la intendencia que ponga la tarasca de una buena vez para el mantenimiento básico y garantizar que las escuelas no se inunden cada vez que caen dos gotas de agua.

La desidia de las autoridades de Berisso dejó a las instituciones al borde del colapso funcional. Tuvieron que ser los propios alumnos quienes le marcaran la cancha a los burócratas de turno sobre las necesidades urgentes para poder asistir a clases de manera digna. Es evidente que a los funcionarios les queda enorme el caramelo de la gestión cuando son los adolescentes los que tienen que rogar por un aula sin humedad.

La pandemia silenciosa

Como si tener que esquivar goteras fuera poco, la cruda realidad sumó otro punto alarmante a la caliente mesa de diálogo. Los representantes estudiantiles le exigieron a Cagliardi que les brinde las herramientas de contención para la salud mental. Los chicos están al límite y reclamaron generar espacios de acompañamiento institucional para bancar los trapos ante situaciones críticas que afectan al alumnado.

El combo es verdaderamente letal y expone el abandono sistemático de las gestiones territoriales. Edificios rotos, nulo mantenimiento y pibes que a gritos piden que los escuchen. Habrá que ver si el muy mal intendente toma nota esta vez de la apretada juvenil o sigue mirando para otro lado mientras la comunidad educativa se cae literalmente a pedazos.

Alumnos acorralaron al inútil intendente Cagliardi para exigirle que arregle las escuelas de Berisso | VIDEO

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Queremos agradecer a nuestros colegas del portal local de noticias Ahora Berisso, que con extrema generosidad nos hicieron llegar el material fílmico que ilustra esta nota, y muy especialmente al querido colega Bautista Iannone por su impecable trabajo.

Lo que tenés que saber sobre el apriete a Cagliardi