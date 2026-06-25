Radiografía del poder prestado: cuando el autoritarismo mediocre toma de rehén al pueblo

Cuando el poder cae en manos sin escrúpulos y la diferencia se vive como amenaza, la factura no la paga el responsable: la paga el pueblo.

Quien confunde autoridad con poder cree que el mandato es propiedad y no encargo. No gobierna: ocupa. No conduce: controla. Gobernar es servir, no servirse.

A quien gobierna mal usando el poder, el cargo no le queda grande: le queda prestado. Y lo usa como escudo.

Sabe —aunque no lo admita— que no llegó por mérito sino por circunstancia. Por eso grita, simplifica,

convierte la fuerza en argumento y la humillación en método.

Así nace un autoritarismo de baja estofa: valiente con los débiles, obediente ante los poderosos; inflexible con el disenso, ciego ante la injusticia que no lo incomoda.

Desde funciones pequeñas ejecuta venganzas personales. Desde una firma, ajusta cuentas viejas.

Mientras descarga sus carencias, la comunidad retrocede.

El daño no siempre es estruendoso: suele ser lento, cotidiano, corrosivo. Se normaliza el abuso,

se degrada la palabra, se vacía el sentido de lo público. Pero el tiempo ordena. Siempre lo hace.

El poder que no se honra, se pierde. Y lo que fue prestado se cobra con intereses. Cuando termina, no queda respaldo. Quien acompañó por miedo se retira sin lealtad.

El temor no construye memoria, solo silencio cómplice y transitorio. Si te cruzás con esa lógica, no la enfrentes en su terreno: vive del conflicto que provoca y se fortalece en el barro.

No confundas firmeza con estridencia ni liderazgo con amenaza. Su momento es corto. La consecuencia, larga. Y la historia —aunque demore— no absuelve a los mediocres con poder.

(*) Ex presidente del Fondo del Conurbano Bonaerense y ex secretario Legal y Técnico de la presidencia de la Nación, Ex Ministro de Justicia de la Prov. de Bs. As., Ex integrante del Consejo de la Magistratura de la Prov. de Bs. As. y Presidente de la Asociación Amigos del Museo Histórico 17 de Octubre de San Vicente -sitio donde descansan los restos del General Perón-.