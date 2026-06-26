El pequeño Adorni de PBA: la esposa de Kicillof va al gimnasio con auto oficial, chofer y escolta policíal

La difusión de la noticia del uso abusivo de la seguridad nacional para cuidar a la esposa del jefe de Gabinete de Javier Milei, el deforestado mental Manuel "Cascada" Adorni, para sus salidas a un bar de Palermo con amigas hasta las 4:00 de la mañana, fue uno de los primeros y más indignantes deschaves del diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade, un posible servicio de inteligencia sentado en una banca.

La custodia y el chofer oficial esperan una hora y media a la esposa de Kicillof, Soledad Quereilhac, a metros del gimnasio, con el auto en marcha y las luces encendidas en pleno día.

La condena social no se hizo esperar y los dientes de Betina Angeletti comenzaron a ser obligatoriamente virales. Luego sobrevino el infierno de tres meses de insoportable escarnio mediático y este fin de semana Manu dejaría de ser funcionario y procedería a hibernar en Indio Cua, disfrutando a escondidas de sus muchísimos dólares crocantes, su parrilla a control remoto y su célebre pero muy grasa cascada de 20 mil verdes.

Como te digo una cosa, te digo la otra

Adorni vendió, desde su llegada al poder real, una imagen de rectitud y honestidad llamativamente exageradas, típicas de quién tiene menos calle que Venecia. Lo mismo hizo, en la otra márgen del cinismo político argentino, el "gobernabobo" de PBA, Axel Kicillof. Instaló, a fuerza de inyectar toneladas de dinero público en las cuentas de algunos medios amigo$, la grotesca versión que asegura que "Axel es honesto".

Sin embargo, en diversos y profundos informes periodísticos publicados por el portal PrimeraPagina.info se pueden leer cantidad de negocios oscuros por millones de dólares que beneficiarían al diminuto mandatario bonaerense. Testaferros por todos lados, funcionarios de su entorno que se transformaron en multimillonarios, cuentas y contratos opacos en casi todos los ministerios de PBA, forman un panorama diametralmente opuesto a lo que quiere instalar Kicillof.

Pero la falsa moral de Axelito no se limita a lo económico, sino que al mejor estilo Adorni, su esposa va al gimnasio con auto oficial, chofer y custodia policial que pagan todos los contribuyentes de la provincia que gobierna. Se trata del complejo Punto Cero, ubicado en la calle 46 entre 20 y 21 de la ciudad de La Plata, a unas 20 cuadras de la gobernación bonaerense.



Axel Kicillof y su esposa, Soledad Quereilhac, llevan 22 años juntos.

Hasta allí llega algunos días de la semana, después de las 8:15 de la mañana y se retira cerca de las 9:40, a bordo de un Toyota Corolla gris plateado y acompañada por una o a veces dos motos policiales. Según pudo saber PrimeraPagina.info, la misma modalidad se utilizaría para casi todos los desplazamientos de Soledad Quereilhac (se habrá hecho los dientes nuevos), tanto en La Plata como en CABA y varias locaciones del AMBA.